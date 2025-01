Il fondatore e segretario nazionale della Nuova Democrazia cristiana, Totò Cuffaro, e il componente della direzione nazionale dello stesso partito, Giuseppe Di Mulo (assessore al Comune di Bronte), smentiscono attraverso due comunicati il titolo de L’Informazione (“Sicilia, Cuffaro non invitato al convegno su Sturzo. La lettera”), che scaturisce da una missiva inviata stamane a questo giornale dall’amministratore brontese. Nelle righe che seguono proponiamo le precisazioni integrali dell’estensore della lettera (cui abbiamo dato una sorta di diritto di precedenza per ovvi motivi) e dello stesso segretario nazionale della Nuova Dc, cui seguirà un breve commento del direttore di questa testata.

LA PRECISAZIONE DI DI MULO. “Gentile direttore, nella lettera che stamane ho inviato al vostro giornale, non ho detto che il fondatore della nuova Democrazia cristiana, Totò Cuffaro, non è stato invitato al convegno svoltosi ieri a Caltagirone su don Luigi Sturzo, organizzato dal deputato europeo Marco Falcone. Se si leggono le mie righe, infatti, non si evince assolutamente che si parla di un mancato invito. Si parla invece di un’assenza – quella di Cuffaro, appunto – che a quell’evento, secondo il sottoscritto, si è sentita molto, poiché un avvenimento del genere è rimasto privo di un protagonista dei moderati nel campo del centrodestra in Sicilia. Questa precisazione non vuole essere una polemica nei confronti de L’Informazione – che svolge egregiamente il suo compito con correttezza – ma un dovere nei confronti dei lettori, degli iscritti e dei simpatizzanti della Dc, che leggendo il titolo dell’articolo (il quale si riferiva chiaramente a un mancato invito di Cuffaro) probabilmente hanno creduto a questa versione”.

LA PRECISAZIONE DI CUFFARO. “Leggo di non essere stato invitato Domenica alla manifestazione in ricordo di Sturzo una notizia che ho il dovere di smentire perché non vera. Sono stato invitato da Giacomo De Caro e dall’ On Marco Falcone. La scelta di non partecipare, nonostante sia orgoglioso che oggi Sturzo ed il suo patrimonio ideale di giustizia e libertà sua da molti condiviso e quindi legittimo che venga ricordato, l’ho fatta perché penso che la nostra DC è l’erede naturale di questo patrimonio, un patrimonio politico culturale e valoriale che con coraggio continuiamo a voler rappresentare, crediamo quindi di dover avere una occasione tutta nostra per ricordarne il fondatore e l’appello ‘Ai liberi e forti’. Senza nulla togliere a nessuno ma a significarne la continuità politica valoriale storica e culturale, di un partito, il nostro, che punta ad attuare gli ideali di giustizia sociale, che prova a migliorare le condizioni generali, del lavoro, a sviluppare le energie attraverso l’impegno dei giovani e delle donne. Vogliamo fare cose buone che alla fine si sa vincono sempre”.

LA RISPOSTA DEL DIRETTORE. Egregio segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro, egregio componente della direzione nazionale della Dc, Giuseppe Di Mulo, un titolo non si costruisce a cuor leggero, ma scaturisce sempre – quando si cerca di lavorare con correttezza – da qualcosa di concreto. Se lo abbiamo fatto così, un motivo deve pur esserci. Mi spiego meglio: oggi, quando nella nostra redazione è giunta la lettera di Di Mulo, abbiamo fatto delle verifiche attraverso qualche fonte interna della Dc. Questa la domanda: Cuffaro non è intervenuto al convegno su Sturzo perché non è stato invitato o perché, benché invitato, ha ritenuto di non partecipare? Le fonti interne (autorevoli) hanno dato la risposta numero uno. Quella alla quale noi abbiamo creduto, trattandosi di fonti ufficiali. E su questo abbiamo costruito il titolo. in ogni caso, prendiamo atto di questa smentita cui diamo lo stesso spazio dedicato all’articolo di stamattina, e ci auguriamo che l’ex presidente della Regione Sicilia accetti la nostra proposta di una intervista mediante la quale potremmo chiarire definitivamente la questione. Cordiali saluti (luciano mirone)

Nella foto: il segretario e fondatore della Nuova Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia