Premio “Luigi Maina” 2025 AL Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, “da sempre adoperata nelle attività di contrasto al fenomeno criminalità, della violenza contro le donne, al rischio del proliferare degli episodi di usura e vicino alle istituzioni scolastiche punto ad avere un rapporto privilegiato, perché è sui ragazzi che bisogna lavorare”.

Con questa motivazione la giuria della Fondazione Sant’Agathae ha conferito l’importante riconoscimento alla rappresentante del Governo a Catania.

Nata a Calascibetta, in provincia di Enna, Maria Carmela Librizzi afferma di sentirsi “catanese a tutti gli effetti. Da piccolissima ho fatto tutto il mio percorso di studi a Catania. Dalle elementari alla laurea. Diciamo che diventare prefetto di questa città ha rappresentato una doppia responsabilità: quella, indiscutibile, del ruolo, ma c’è pure quella che è propria della cittadina di questa comunità.”

La consegna del premio, che consiste in una “Tavoletta” realizzata in esclusiva per la “Fondazione” dal maestro orafo Ugo Longobardo, si svolgerà, sabato 1 febbraio 2025, alle 20,30, in occasione del concerto dedicato a Sant’Agata al Teatro Massimo Bellini di Catania.

La “tavoletta”, con epigrafe “mentem sanctam spontaneam, honorem Deo et patriae liberationem”, è simile a quella tenuta dalla mano sinistra, dal Sacro Busto Reliquiario della Patrona di Catania, “Sant’Agata”. E’ stata realizzata interamente a mano, prodotta in fusione a “cera persa” e rifinita a bulino in argento 925% ed è stata lavorata, seguendo una tecnica simile a quella dall’artista Di Bartolo.

Quest’anno il Presidente della Fondazione, Rosario Scandurra, ha voluto inserire una novità. Nella stessa serata, saranno assegnati anche tre riconoscimenti: al Generale Antonino Raimondo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, “per l’impegno particolare nell’espletamento della sua attività, al fine di perseguire obiettivi di tutela e legalità al fine di contrastare la criminalità organizzata e le illegalità diffuse in città”; a Lucio Di Mauro “figura di spicco nel panorama del giornalismo catanese, che si è distinto non solo per la sua competenza in ambito ecclesiale ma anche per il suo contributo in diversi settori come l’arte, la cultura e lo spettacolo”; a Carmelo Caporlingua, Presidente dell’Associazione Autismo di Nizza di Sicilia un Centro diurno per soggetti autistici e centro occupazionale per soggetti con disabilità, punto di riferimento in Sicilia che si pone come punto di riferimento per le famiglie con soggetti autistici o con disabilità.

“Ringrazio il sindaco Trantino, il Sovrintendente Giovanni Cultrera, Sua Eccellenza l’Arcivescovo Mons. Luigi Renna – ha affermato Scandurra – per la loro disponibilità. Sarà un momento emozionante, che vivremo tutti, all’insegna della devozione, con e per Agata.”

Ecco i premiati delle passate edizioni del “Premio Luigi Maina”: l’Arcivescovo di Catania Mons. Luigi Renna, l’attore Michele Placido, il cantautore Giovanni Caccamo, il dipendente comunale Giuseppe Blandini, il sovrintendente del Teatro Bellini Giovanni Cultrera, il Presidente del Tribunale dei Minorenni Roberto Di Bella, il Gruppo di preghiera Diocesano “Gli Amici del Rosario”.

Nella foto: il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi

Redazione