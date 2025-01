Sabato 25 gennaio concerto gratuito degli Uzeda (con apertura degli Stash Raiders) nell’ex discoteca Empire di Catania, confiscata alla mafia e destinata al Comune e alla Società civile. Un evento straordinario – organizzato da I Siciliani giovani, Arci Catania e Cult, assieme al Comune di Catania e al Conservatorio Vincenzo Bellini, nell’ambito del progetto La Città di Zoe – se si pensa che il locale, fino a pochi anni fa, apparteneva alla mafia.

“Migliaia di beni confiscati alla mafia – dicono gli organizzatori – in Sicilia sono abbandonati, saccheggiati, distrutti o ancora occupati dai mafiosi. Da anni I Siciliani giovani e l’Arci si battono per la restituzione dei beni confiscati alla comunità e a chi lavora. L’Empire confiscato alla mafia, grazie a un accordo tra Comune di Catania e Conservatorio Vincenzo Bellini, nei prossimi mesi aprirà alla città come casa della musica”.

“Un risultato straordinario – si spiega nella nota – frutto anche dell’impegno di Siciliani giovani e Arci che hanno acceso i riflettori e lottato perché l’Empire non rimanesse chiuso e perché fosse gestito da enti pubblici e aperto alla libera fruizione della cittadinanza. Questo evento per raccontare queste battaglie e per celebrare questo risultato”.

Uzeda

Gli Uzeda, nati a Catania nel 1987, sono una band iconica della scena noise-math rock italiana e internazionale, nota per il sound ruvido e potente e per le produzioni curate da Steve Albini. Con oltre 1200 concerti tra Europa e Stati Uniti si sono distinti per la loro energia live pubblicando dischi significativi come Out of Colours, Water e Different Section Wires. Nel 2019 pubblicano l’album Quocumque Jeceris Stabit. Nel 2024 viene lanciato il docufilm Uzeda – Do it yourself a cura di Maria Arena che celebra oltre trent’anni di carriera.

Stash Raiders

Quattro sognatori, quattro musicisti, viaggiatori spazio-temporali nonché retrogamer d’annata. Sacha Tilotta alla voce e Farfisa è il capitano di questa crew formata da Danilo Rosa (batteria e cori), Davide Iannitti (EWI, chitarra, voce) e Davide Toscano (basso e cori) che a suon di funk, pop-punk, citazioni da nerd incalliti e psichedelia si addentra in territori inesplorati.

L’ingresso sarà gratuito ma con posti limitati per motivi di sicurezza. Per avere informazioni sulla prenotazione bisognerà inviare un’email a concertoempire@gmail.com.

Il giorno del concerto l’ingresso all’Empire avverrà dalle ore 20,25. Il concerto inizierà alle ore 20,55.

Nella foto: la locandina dell’evento

Redazione