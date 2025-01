In riferimento al Vs articolo dell’ 11 Gennaio relativo alle procedure di formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale ai sensi della LR.19/2020 e s.m.i. portato avanti dall’amministrazione comunale, questa nella figura sottoscritto assessore all’urbanistica Dott. Ing. Simone Apa intende portare in essere alcuni chiarimenti.

Sin dai primi momenti dell’amministrazione del Sindaco Caputo, questa ha sempre portato avanti l’interesse nel formulare un nuovo strumento urbanistico generale, intenzione già chiara quando nel mandato del Sindaco Caputo tra il 2013 e il 2018 era stata avviata la fase di revisione di piano avvalendosi dei tecnici comunali ed esperto di urbanistica a supporto. Furono votate le direttive ed il progetto di massima, poi concluso quel mandato non ci furono ulteriori sviluppi.

Rispetto al mandato del 2013-2018 ad oggi l’ufficio tecnico possiede una carenza di personale che possa interamente dedicarsi a tali processi, motivo per il quale queste prime fasi del processo di formazione di piano sono risultate lente nel prendere avvio.

Proprio per questo motivo è stato necessario ricorrere alla stipula di una convenzione con l’Università di Catania, per quanto concerne le fasi di analisi territoriale necessarie ad espletare un documento di programmazione e a completare quel quadro conoscitivo già avviato con quelle analisi effettuate dai diversi consulenti in passato e comunque propedeutiche alla redazione del Documento preliminare per questo nuovo piano.

Il ricorrere alla stipula di questa convenzione con l’Università di Catania e il Dipartimento di Ingegneria consente al Comune di Belpasso di poter disporre di tutte quelle professionalità di caratura nazionale , ritenute di altissimo livello, e con alle spalle un background importante in termini di supporto all’attuazione degli iter per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. La stipula di tale convenzione oltre che per le professionalità delle figure coinvolte e per la profonda conoscenza del territorio è stata stipulata in forza al principio di collaborazione tra enti della pubblica amministrazione.

Di certo , come sempre ribadito da sindaco e assessore, durante i vari consessi civici, terminate la fasi di analisi di carattere oggettivo, l’Amministrazione coinvolgerà ulteriormente in maniera attiva cittadini ed enti interessati a questo processo di formazione dello strumento urbanistico in ulteriori momenti comunitari e di confronto.

Certo di un Vs riscontro, rimango a disposizione.

L’assessore all’Urbanistica del Comune di Belpasso

Dott. Ing. Simone Apa

Nella foto: Belpasso vista dall’alto