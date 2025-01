Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha dato disposizioni per redigere un’ordinanza con effetto immediato e fino alle ore 24 di domani 17 gennaio 2025, per la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi comunali, dei Cimiteri, del Giardino Bellini, di tutti i Parchi Comunali e la sospensione dei mercati rionali all’aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria), il divieto di percorrere le strade comunali con i mezzi a due ruote, cicli e motocicli.

A seguito dell’Allerta Meteo codice rosso, per previsti forti venti e temporali nella giornata di domani, è stata disposta dal sindaco Trantino l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.)- a Catania in Via Leopoldo Nobili n. 28l sede della Protezione Civile comunale, recapiti telefonici: 095/7101167 – 095/7101177 – 095/7101178 – 095/7101179.

Su indicazione della Prefettura, inoltre, è stato preallertato il Centro Coordinamento Soccorsi, per la parte di competenza del Comune di Catania.

Insieme alle altre disposizioni contenute nell’Ordinanza sindacale, per la giornata di venerdì 17 gennaio, è stata anche stabilita la chiusura dei siti museali e in particolare: Palazzo della Cultura, Museo Civico Castello Ursino, Chiesa di San Nicolò La Rena, Museo Civico Vincenzo Bellini, Biblioteche di Via Antonino di Sangiuliano e di Via Passo Gravina, Archivio Storico.

Infine, la Direzione Ragioneria Generale e Tributi ha sospeso per la stessa giornata di domani 17 gennaio gli appuntamenti con il pubblico negli uffici del Palazzo dei Chierici.

Studenti a casa anche a Bronte (Catania). A seguito delle condizioni metereologiche avverse segnalate dalla Protezione civile regionale per tutta la giornata di domani, il sindaco Pino Firrarello ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 17 gennaio. Inoltre, il sindaco ha ordinato l’attivazione del Coc (Centro operativo comunale) e consigliato ai propri cittadini di limitare gli spostamenti all’indispensabile.

Nella foto: l’alluvione che ha colpito Catania nel 2021

Redazione