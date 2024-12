“Sono trascorsi già diversi mesi dall’approvazione della legge regionale contro il crack e le altre gravi tossicodipendenze, e purtroppo non c’è traccia dei decreti attuativi”. Lo denuncia Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Abbiamo lottato in Parlamento – dice Schillaci – per dare vita a una norma che avrebbe dovuto rappresentare una svolta concreta nella lotta alle tossicodipendenze, ma a causa dell’immobilismo del governo Schifani rischia di restare una legge spot per il centrodestra e di diventare un flop clamoroso”.

“Questo è inaccettabile – afferma la deputata dei 5S -. Le emergenze sociali e sanitarie non possono essere rinviate né lasciate chiuse in un cassetto. Chiediamo con fermezza che il governo emani immediatamente i decreti attuativi necessari per dare piena attuazione alla legge contro il crack”.

“È una questione di responsabilità verso i cittadini e le comunità colpite da questo dramma. Non permetteremo che questa lunga battaglia venga insabbiata”.

Redazione