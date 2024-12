Il simbolo di Italia ’90, Totò Schillaci, il calciatore che più di ogni altro ha fatto sognare gli italiani in occasione di quei mondiali di calcio, viene immortalato a Palermo.

Oggi pomeriggio in via Assoro 25, in un’area tra il quartiere Cep e Borgo Nuovo (dove Schillaci ha tirato i primi calci al pallone), è stata svelata una straordinaria opera d’arte realizzata dall’artista Salvo Castellese dedicata all’ex calciatore della Juventus, del Messina e della Nazionale recentemente scomparso. Presente alla cerimonia anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.

Su incarico della Fondazione Federico II e grazie all’idea del deputato Questore Vincenzo Figuccia, l’opera rientrerà nel progetto “Script Art – Le strade da seguire”, regalando alla città di Palermo un tributo unico.

L’immagine rappresenta un uomo che è stato e continua a essere un modello di ispirazione per tanti giovani: una figura umile, la cui storia insegna che con impegno, sacrificio e perseveranza si possono raggiungere grandi risultati.

“Totò Schillaci – dichiara Vincenzo Figuccia – rimarrà un simbolo eterno per tutti noi: un grande uomo che ha scritto la storia non solo del calcio, ma anche della vita, incarnando un esempio positivo per tanti ragazzi”.

Nella foto: l’ex calciatore della Nazionale, Totò Schillaci, recentemente scomparso

Redazione