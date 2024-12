Una profonda riflessione dei giovani sul valore della lettura “di carta”, ma anche un riconoscimento a personalità di primo piano nel mondo del giornalismo, del cinema e della letteratura. Questi gli spunti principali della decima edizione del Premio letterario Luigi Pirandello, organizzato dall’Ufficio Stampa dell’Ersu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) di Catania, in collaborazione con l’Università di Catania e con la Fondazione Federico II.

La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 13 dicembre alle 17 nella Sala Pinacoteca del Museo Diocesano di via Etnea 8 a Catania, alla presenza, fra gli altri, di Francesco Priolo (rettore dell’Università di Catania), Gaetano Galvagno (presidente dell’Ars e della Fondazione Federico II), Rossana Signorino (presidente Ersu Catania) e Salvo Cannizzaro (vicepresidente Ersu e delegato per la Cultura).

I premiati di questa edizione sono Antonio Troiano (caporedattore della Cultura del Corriere della Sera e direttore dell’inserto domenicale La Lettura), Sergio Rubini, Leonardo Maltese e Giuseppe Caschetto (rispettivamente regista, attore protagonista e produttore della serie tv “Leopardi. Il poeta dell’infinito”) ed Eugenio Murrali, giornalista e scrittore per il romanzo Marguerite abita qui (Neri Pozza).

La giuria del Premio Luigi Pirandello (presieduta da Sarah Zappulla Muscarà e composta da Sissi Sardo, Gloriana Orlando e Simone Dei Pieri) ha scelto anche quest’anno personaggi di alto livello, arricchendo un albo d’oro che annovera, fra gli altri, Simonetta Agnello Hornby, Leo Gullotta, Paolo Di Stefano, Silvana Grasso, Roberto Andò, Felice Cavallaro e Aldo Morace.

Una parte significativa dell’evento sarà dedicata agli studenti universitari, con la premiazione dei vincitori del bando Ersu che mette in palio tre borse di studio e altrettante menzioni speciali per gli elaborati che, partendo dalla sollecitazione di un saggio di Maryanne Wolf, hanno come tema la proposta di “nuove idee per una educazione ai valori della lettura in un mondo digitale iperconnesso”.

La decima edizione del Premio Pirandello sarà presentata da Mario Barresi, giornalista de “La Sicilia” e come sempre allietata dalle letture dell’attore Agostino Zumbo.

