Hai difficoltà a muoverti nell’infinito mondo del virtuale e non sai come usare le app? Niente paura. Il Comune di Belpasso (Catania) ti offre la possibilità di accedere con disinvoltura, attraverso dei “facilitatori”, a questo mondo complesso ma utile.

I servizi che l’Amministrazione offre vanno dai sistemi di pagamento PagoPA all’accreditamento tramite Spid e Cie per i servizi telematici; dall’utilizzo di piattaforme nazionali come INPS, Agenzia delle Entrate e Simeal all’utilizzo di app specifiche del Comune, come Municipium, fino a semplici consigli pratici sulla navigazione in rete.

Si tratta di una innovazione che rientra nell’ambito del progetto di Innovazione Digitale Nazionale. “Anche a Belpasso – spiega la nota dell’Amministrazione – sono state aperte due sedi per la ‘facilitazione digitale’: luoghi provvisti di computer e con la presenza fisica di ‘facilitatori’ i quali, da esperti, saranno in grado di fornire assistenza personalizzata a chiunque ne faccia richiesta”.

“I cittadini che ritengono di aver bisogno di assistenza digitale – prosegue il comunicato – potranno rivolgersi gratuitamente al personale che troveranno nei punti di facilitazione, negli orari e nei giorni prestabiliti, fissando anche un appuntamento. Troveranno supporto su tematiche attinenti l’utilizzo delle nuove tecnologie”.

Nella foto: la locandina che illustra i servizi offerti dal Comune di Belpasso (Catania)

