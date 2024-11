“L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in merito a notizie stampa circolate in questi giorni circa studi sismici sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto, ribadisce in una nota ‘di essere totalmente estraneo a qualsivoglia relazione che, eventualmente firmata da personale dell’Ingv, rappresenta solo il pensiero scientifico degli autori”.

Lo spiega oggi l’Ansa che riporta una nota dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che prende decisamente le distanze da chi, possibile appartenente allo stesso Ingv, potrebbe aver firmato eventuali pareri in merito alla fattibilità dell’opera dal punto di vista sismico.

Nei giorni scorsi Alleanza Verdi Sinistra (Avs) e il Pd siciliano, attraverso, il suo segretario Anthony Barbagallo, riprendendo un articolo di Repubblica, hanno denunciato che nel progetto sul Ponte non “esiste uno studio sul rischio sismico da parte dell’Ingv”, considerato che quella fra Sicilia e Calabria è considerata dagli scienziati fra le zone al mondo a più alto rischio di terremoti.

Eppure in un articolo uscito il giorno dopo sul sito della Regione Sicilia, il governatore Schifani, senza fare alcun riferimento a quanto denunciato da Repubblica, Avs e dal Pd, ha detto che “il nucleo di coordinamento della Commissione tecnico-specialistica per le valutazioni ambientali per la Regione Siciliana, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole con prescrizioni sull’istanza della società Stretto di Messina per la valutazione di impatto ambientale relativa al collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria”. Come dire: tutto bene, a prescindere dalle denunce e dall'”atto ispettivo urgente” predisposto dal segretario del Pd Sicilia e rivolto alla premier Giorgia Meloni.

Nella nota dell’Ansa di oggi si legge inoltre: “L’Ingv chiarisce che il 26 settembre 2024 è stato stipulato con Sapienza Università di Roma, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Terra, un ‘Accordo di Collaborazione scientifica’, il cui allegato Tecnico ‘specifica chiaramente che le relazioni tecnico-scientifiche prodotte a valle dell’accordo sono di esclusiva responsabilità degli autori, ancorché dipendenti dell’Ingv, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell’Istituto sul loro contenuto e utilizzo”.

“Pertanto – conclude la nota -, l’Istituto si dichiara totalmente estraneo a qualsivoglia relazione che, eventualmente firmata da personale dell’Ingv, rappresenta solo il pensiero scientifico degli autori, così come disposto dall’accordo”.

Nella foto: il plastico, secondo la simulazione dei progettisti, del Ponte sullo Stretto di Messina

Redazione