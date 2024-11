“Voglio ringraziare i parlamentari nazionali della Lega che hanno depositato, su mia sollecitazione, un emendamento per i forestali siciliani che stanzia 55 milioni di euro in più annui per ciascun esercizio dal 2025 al 2029″. Lo dice Luca Sammartino, deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana ed ex vice presidente della Giunta regionale.

“Una buona notizia – afferma Sammartino – per i lavoratori del settore che potranno godere di un incremento del loro reddito. L’azione del governo è un segnale importante che dà slancio al percorso di riforma del comparto siciliano da me avviato e adesso proseguito dall’assessore regionale Salvatore Barbagallo”.

“Questo emendamento – conclude il deputato leghista – rappresenta un importante passo in avanti che consentirà al governo regionale di portare a termine una riforma che la Sicilia attende da troppi anni. La Lega dimostra ancora una volta una grande attenzione nei confronti della tutela dei diritti dei lavoratori. Attendiamo con speranza il prosieguo dei lavori parlamentari, auspicando la massima condivisione tra le forze politiche”.

Nella foto: il deputato della Regione Sicilia, Luca Sammartino (Lega), ex vice presidente dell’attuale Giunta regionale

Redazione