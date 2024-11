Variazioni di bilancio. E’ battaglia all’interno dell’Assemblea regionale siciliana (Ars) prima dell’approvazione definitiva. Una battaglia che si riflette nei comunicati che i partiti inviano agli organi di stampa. Quelle che vi proponiamo sono le posizioni del Pd, della Lega e del M5S presenti all’Ars.

LA POSIZIONE DEL PD. “È un insieme di norme in ordine sparso che non ci convince, va detto però che molti provvedimenti sono stati migliorati grazie al lavoro del gruppo Pd. Dal sostegno ai comuni all’aumento del fondo per reddito di povertà, che comunque ha bisogno di risorse di gran lunga maggiori rispetto a quelle attuali, dalle norme sulla peronospera al caro-voli abbiamo fatto la nostra parte chiedendo di aumentare le somme a disposizione, ma si poteva e si doveva fare di più, ad iniziare dall’emergenza siccità”. Lo ha detto Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, intervenendo nel corso dell’esame delle variazioni di bilancio a Sala d’Ercole. “Ci sono poi battaglie che abbiamo sostenuto sia in commissione che in aula – ha proseguito Catanzaro – e che riproporremo con ancora maggiore forza durante la finanziaria: dal tema del diritto allo studio al sostegno ai disabili e disabili psichici, dalle misure rivolte ai giovani a diversi provvedimenti a sostegno del comparto agricolo. A proposito della finanziaria che ci apprestiamo a discutere all’Ars – ha concluso Catanzaro – ci auguriamo che si possa lavorare in un clima utile a trovare risposte concrete alle esigenze della Sicilia”.

LA POSIZIONE DELLA LEGA. “Più fondi per l’assistenza igienico sanitaria e l’assistenza alla comunicazione (Asacom) a vantaggio degli alunni disabili siciliani. Con un mio emendamento le risorse previste nella manovra quater sono passate da quattro a cinque milioni di euro. In questa maniera rimpinguiamo un capitolo dal quale attingeranno i Comuni siciliani per sostenere questi servizi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. In finanziaria avremo così una dotazione finanziaria adeguata e potremo destinare ulteriori risorse per sostenere la spesa nel prossimo triennio”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

LA POSIZIONE DEL M5S. “Siamo riusciti a far aumentare lo stanziamento da parte della Regione per i servizi ASACOM e per quelli integrativi e migliorativi destinati agli alunni disabili che frequentano le scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Grazie al nostro emendamento in fase di assestamento di bilancio e fatto proprio dal governo regionale, il contributo salirà ad 8 milioni di euro. Una cifra quasi raddoppiata che siamo certi sarà utile a supportare le famiglie e le scuole nel garantire pari opportunità a tutti i nostri studenti”. Lo dichiara il deputato regionale e coordinatore del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola che ha visto approvato e presentato dal governo regionale, tramite l’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, l’emendamento appena votato a Sala d’Ercole, inserito nella manovra economica del governo regionale, che prevede il raddoppio dello stanziamento da parte della Regione per i servizi ASACOM e per quelli integrativi, aggiuntivi e migliorativi destinati agli alunni disabili che frequentano scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La ripartizione delle somme avverrà poi attraverso i distretti socio sanitari. L’emendamento all’ARS arriva anche su impulso dei consiglieri comunali di Caltanissetta Roberto Gambino e Federica Scalia.

“Esprimo la mia personale soddisfazione – sottolinea il consigliere comunale e già sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino – perché grazie ad una iniziativa partita da Caltanissetta ed approdata a Palazzo dei Normanni grazie al Movimento 5 Stelle all’ARS, siamo riusciti ad assicurare maggiore serenità sia alle famiglie dei nostri ragazzi speciali che purtroppo in molti comuni non trovano disponibilità finanziaria, sia agli operatori che troveranno continuità nel loro lavoro”.

Nella foto: l’Assemblea regionale siciliana (Ars)

Redazione