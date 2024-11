Sarà Rosalba Cassarà, sorella del funzionario di Polizia, Ninni Cassarà, ucciso a Palermo nel 1985, a ricevere il premio “Francesca Serio” giunto quest’anno alla decima edizione. Lo hanno stabilito gli organizzatori dell’evento, che si svolgerà sabato 23 novembre 2024 a Torrenova (Messina) al’interno del Centro Sociale di Piazza Autonomia. “Un premio – come si legge nella nota – dedicato alle donne per sostenere il diritto delle donne, siciliane e non, ad un futuro libero dalla mafia e da altre forme di sopraffazione”.

Il Premio è organizzato dal Circolo Socialista Nebroideo Indipendente “Italo Carcione” in collaborazione, per questa edizione, con l’Istituto di Cultura Politica per la Questione Siciliana xQS, con l’Associazione Amici di Attilio Manca e con il contributo del Comune di Torrenova.

Interverranno il sindaco di Torrenova, Salvatore CASTROVINCI, Fabio CANNIZZARO, docente e Presidente del Circolo Socialista Nebroideo Indipendente “Italo Carcione, Nino AMADORE, giornalista e scrittore, Luciano ARMELI IAPICHINO, docente e scrittore, Carmen MAUGERI, docente e animatrice culturale e Giacomo DI GIROLAMO, giornalista e scrittore.

“Il Circolo Socialista Nebroideo Indipendente ‘Italo Carcione’ – spiega il comunicato – ha voluto intitolare, oramai due lustri fa, il Premio a Francesca Serio che è stata la prima donna in Sicilia e in Italia a denunciare apertamente la mafia dopo che questa aveva ucciso suo figlio, il militante e sindacalista socialista Salvatore Carnevale nel maggio del 1955”.

La scelta di sfuggire alla logica del silenzio di Francesca Serio dopo l’assassinio del figlio avviò una mobilitazione sociale e politica per la giustizia che la vide in prima linea per più di sette lustri impegnata nella lotta alla mafia, da sinistra, nell’allora partito socialista.

“Il Circolo è felice di annunciare la presenza attiva alla manifestazione delle alunne e degli alunni della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Torrenova, coordinati dai loro insegnanti, con alcuni loro originali contributi e materiali.

