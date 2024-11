A causa del codice rosso per l’allarme meteo diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, dalla giornata di oggi e fino al “cessato allarme” delle ore 24 di domani 12 novembre 2024, ordina – con efficacia immediata – l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati e dei Cimiteri comunali, del Giardino Bellini e di tutti i Parchi Comunali. La sospensione delle attività negli impianti sportivi di proprietà comunale, dei mercati storici e rionali e di manifestazioni ed eventi all’aperto.

Inoltre ordina di limitare l’uso dell’auto e dei ciclomotori con attenzione per successive eventuali comunicazioni di provvedimenti restrittivi per la viabilità; di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto, di evitare i sottopassi stradali; di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine ed i corsi d’acqua; di non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/esondazione, frane e smottamenti di terreno; di stare lontani da alberi e strutture precarie e vulnerabili.

Chiede alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, delle gru e di ogni struttura presente nei cantieri edili. Inoltre ordina di evitare assembramenti e ostacoli alla viabilità nell’area comunale del centro storico e della Movida in considerazione della pericolosità di rischio idraulico ed idrogeologico.

“Si raccomanda – è scritto nell’ordinanza – di prestare particolare attenzione ad eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi e rami di alberi; di provvedere alla predisposizione di misure e/o accorgimenti che garantiscano, rispetto all’incolumità delle persone, adeguate condizioni di messa in sicurezza dei contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata”.

Dispone che l’ordinanza vada trasmessa anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana , alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di Catania.

“Si prevedono precipitazioni da sparse e diffuse a carattere di rovescio o temporale con livello di criticità con allarme da codice rosso per il rischio idrogeologico e idraulico”, perché scrive Trantino “è stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione coinvolta dall’evento in questione”.

“Le indicazioni riportate nell’allerta meteo pervenuto – spiega il sindaco – evidenziano ancora uno scenario di rischio e di vulnerabilità del territorio comunale” e quindi “si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità e ad alcuni servizi pubblici, nonché ad indicare alla popolazione norme minime comportamentali precauzionali da seguire”, in quanto “sono possibili cadute di rami e sradicamenti di alberi, crolli di recinzioni, impianti pubblicitari, distacchi di cornicioni, nonché cadute di calcinacci e tegole dai fabbricati”.

“L’evento previsto dal bollettino della SORIS – prosegue il primo cittadino di Catania – determina uno scenario con effetti al suolo non quantificabile preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma possono determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone e determina uno scenario idrogeologico che configura possibili allagamenti diffusi in ambito urbano ed extra urbano”.

Redazione