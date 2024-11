Circa un migliaio di persone hanno partecipato alla festa di domenica 24 novembre, durata quasi dieci ore, dedicata ai settant’anni delle Librerie Ubik Cavallotto di Catania. Un vero e proprio bagno di lettrici e lettori di tutte le età che hanno travolto con il loro affetto la signora Adalgisa e le figlie Cetti, Anna e Luisa.

Come da programma, la mattinata è stata dedicata ai più giovani e agli appassionati di manga, fumetti e graphic novel, che hanno potuto incontrare moltissimi personaggi resi immortali dalla fantasia di autori straordinari e dall’animazione di Cosplayer in carne ed ossa: dalle varie versioni ridisegnate negli anni di Spiderman a Captain America, da Doctor Strange a Aziraphale di Goodomens, passando per i tanti eroi ed eroine più noti tra gli anime.

In occasione dell’inaugurazione dell’innovativo reparto pop comics Funside, si sono tenuti mini contest, sos cosplay, quiz, angoli di lettura e sessioni di gioco. Le attività sono state curate dalle associazioni DAIMA, Phantasya e SeMaLuMa. Gli eventi sono stati tutti gratuiti.

Nel pomeriggio è stato tempo di brindisi e chiacchiere con la partecipazione di tanti scrittrici e scrittori catanesi, e la consegna al pubblico del volume “70 anni. Pagine della nostra storia”, con l’ introduzione di Salvatore Silvano Nigro, presente all’inaugurazione, contenente ricordi, foto storiche e dediche originali.

A completare il tutto una mostra di Commission con tavole originali a cura dell’associazione Mad Collectors.

Hanno partecipato anche Laura Mulè, responsabile commerciale Ubik, e Matteo Gatti, coordinatore del franchising Games Academy Funside.

“Occuparsi di editoria e di libri in questo momento storico così difficile è un vero e proprio atto di resistenza- sottolineano Adalgisa, Cetti, Anna e Luisa Cavallotto- Abbiamo affrontato moltissimi ostacoli sempre insieme, sempre unite, nonostante in passato furono in pochi a credere nelle nostre capacità dopo la tragica scomparsa del fondatore Vito Cavallotto che fu marito, padre e grande visionario di questa missione culturale. Eppure la nostra tenacia ha vinto. Il bagno di folla e di grande affetto di domenica è stato un balsamo. Continueremo a lavorare con il nostro entusiasmo di sempre”.

In occasione del settantesimo anniversario, le libraie hanno lanciato la terza edizione del “Premio di laurea Vito Cavallotto” per due studenti dell’Università di Catania, e la Borsa di studio “Vito Cavallotto” destinata a due studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania, del Corso di Cinema e del Corso di Grafica- Illustrazione-Fumetto; si tratta di due occasioni di crescita e riconoscimento intitolate a un grande uomo, libraio, editore, imprenditore di grande visione. I dettagli dei due bandi si trovano sul sito www.cavallotto.it

Nella foto: un momento della festa, con flash di gruppo finale

Redazione