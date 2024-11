In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la CGIL di Catania, insieme allo Spi, all’Auser e al Coordinamento donne, organizzano per lunedì 18 novembre alle ore 9,30 nel salone Russo di via Crociferi 40, l’incontro dal titolo “Il contrasto alla violenza di genere: dalle parole ai fatti”.

Dopo i saluti di Carmelo De Caudo, segretario generale della Cgil, interverranno la segretaria confederale Rosaria Leonardi, la segretaria dello SPI Margherita Patti, la presidente dell’associazione “Io sono Giordana”, Vera Squatrito, lo psicologo responsabile del CUAV “Il primo passo”, Antonello Arculeo, la sociologa Graziella Priulla, la segretaria regionale dello Spi Sicilia Concetta Balistreri, la responsabile Politiche di genere della Cgil Sicilia, Elvira Morana.

Coordina i lavori, Nicoletta Gatto, presidente AUSER Catania. Partecipano Maria Carmela Librizzi, prefetta di Catania, Giuseppe Bellassai, questore di Catania e Maria Vagliasindi, già presidente della Corte d’appello di Caltanissetta.

L’incontro vuole mettere a confronto voci di grande esperienza sul tema della lotta alla violenza di genere, compresa quella sindacale della contrattazione collettiva e sociale territoriale.

