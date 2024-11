In arrivo a Belpasso (Catania) 250 mila Euro per migliorare il Teatro comunale “Nino Martoglio”. “Una buona notizia”, dice il sindaco Carlo Caputo. “Siamo risultati assegnatari di un finanziamento da destinare agli interventi di efficientamento del nostro teatro, specie per quantot riguarda il risparmio di energia elettrica. In più, con una nostra compartecipazione di 50 mila Euro, riusciremo a sostituire totalmente gli infissi esterni e ammodernare l’impianto elettrico”.

Quelli che seguono, in linguaggio tecnico, i dati del finanziamento relativo alla partecipazione al bando del PNRR: Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; Componente 3: Turismo e Cultura 4.0 (M1C3); Misura 1: “Patrimonio culturale per la prossima generazione”; Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei; Obiettivi 2 e 3 – finanziamento dell’Unione Europea –NextGenerationEU”, finalizzato alla promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno.

“Questo significa che ridurremo i costi dei consumi”, aggiunge Caputo. “La stima dei risparmi è davvero elevata. In campagna elettorale ne avevamo parlato e ci siamo subito messi all’opera: il risultato è che in poco tempo stiamo rivalutando il nostro teatro”.

“Voglio ricordare – conclude il sindaco di Belpasso – che nell’ultimo anno sono stati altri gli interventi sull’edificio, come il ripristino dell’impianto di climatizzazione che permette una migliore fruizione sia in estate che in inverno; per tutti gli eventi che ospita annualmente il nostro teatro, dai saggi, ai premi letterari e non per ultimo le stagioni teatrali organizzate dalle nostre compagnie. Il teatro comunale Nino Martoglio resta una nostra priorità”.

Nella foto: il teatro comunale “Nino Martoglio” di Belpasso (Catania)

Redazione