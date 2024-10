Cementificazione. La maggioranza di centrodestra all’Assemblea regionale siciliana inserisce nel Disegno di legge sull’Urbanistica un articolo (il numero 8) che prevede di aumentare del 30 per cento la cubatura per gli immobili demoliti e ricostruiti.

Appena tre righe di comunicato da parte di Michele Catanzaro, capogruppo Pd all’Assemblea regionale siciliana, che dicono molto su quanto sta succedendo nell’Isola (ovviamente a livello politico) per “premiare cementificatori e palazzinari”, specie in un momento di emergenza in cui – a causa dei drammatici eventi atmosferici – si parla di limitare al massimo il consumo dei suoli.

Dopo il tentativo, denunciato nei giorni scorsi dal M5S (oggi annullato dopo un emendamento presentato dallo stesso movimento), di “sanare”, tramite legge, l’immobile abusivo di un boss mafioso costruito a pochi metri dalla battigia, arriva in redazione un’altra segnalazione, questa volta del capogruppo del Pd: “Una norma scandalosa – si legge – che premia i palazzinari e incentiva il cemento e la speculazione edilizia. Una ulteriore aggressione al territorio ed alle città siciliane che è stata voluta dal centrodestra e dal governo Schifani”.

Redazione