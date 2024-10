Stangata dei Carabinieri con maxi sanzioni a due ditte preposte alla somministrazione di prodotti di genere alimentari presenti all’Ottobrata di Zafferana Etnea (la famosa sagra dei prodotti tipici, organizzata in ogni fine settimana di ottobre), nelle quali il 10 per cento dei lavoratori è risultata ingaggiata “in nero”.

L’operazione è stata condotta dai militari della locale Stazione, assieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Catania, che hanno effettuato delle attività ispettive presso gli stand dedicati alla ristorazione, ubicati nell’ampia zona food dove sono stati montati anche bracieri per arrostire carne e verdure.

In questo contesto, 2 ditte controllate sono risultate non a norma in quanto, come detto, il 10 per cento dei lavoratori che stavano somministrando cibi e bevande ai numerosi visitatori, non avevano alcun contratto di lavoro e, quindi, nessuna comunicazione di assunzione all’Inps, all’Inail e all’Agenzia delle Entrate.

La prima impresa controllata è stata quella di un imprenditore 46enne di Agira (Enna), il quale aveva “messo in regola” solo 1 impiegato su 4. Questi rapporti di lavoro instaurati senza rispettare gli obblighi normativi previsti dalla legge, gli sono valsi una maxi sanzione di quasi 12 mila Euro, oltre ad una ulteriore sanzione di 2 mila 500 Euro, con conseguente sospensione dell’attività.

Il secondo espositore sottoposto a verifiche, un commerciante di Catania di 60 anni, anche lui proprietario di un “arrusti e mangia”, è stato sanzionato per un importo di quasi 8 mila Euro, perché dei 2 lavoratori presenti, nessuno era stato regolarmente assunto.

Anche per questo è scattata la sanzione di 2 mila 500 Euro, con sospensione dell’attività e recupero di contributi INPS Inail pari a 9 mila Euro.

“Questo controllo – si legga nella nota dell’Arma – testimonia l’impegno congiunto dei Carabinieri della territoriale e dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel garantire il rispetto delle normative sul lavoro, tutelare i diritti dei lavoratori e contrastare efficacemente il fenomeno del lavoro nero”.

Nella foto: i controlli dei Carabinieri all’Ottobrata di Zafferana Etnea

Redazione