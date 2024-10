Dopo i nostri articoli sull’intitolazione della stazione di Piano Tavola, frazione di Belpasso, della costruenda metropolitana Catania-Paternò-Adrano, all’avvocato Serafino Famà, ucciso dalla mafia il 9 novembre 1995, cui è dedicata la piazza antistante, riceviamo il seguente comunicato da parte del sindaco di Belpasso, Carlo Caputo.

“A seguito della richiesta da parte degli eredi dell’avv. Famà, di mantenere l’intitolazione della piazza antistante la stazione di Piano Tavola a Serafino Famà, vorrei specificare che da parte dell’Amministrazione comunale di Belpasso non è stata mai espressa una scelta differente”.

“Così come la volontà di intitolare la piazza all’avv. Famà partì anni fa proprio dalla nostra Amministrazione, la stessa volontà è rimasta invariata, come abbiamo ribadito anche ad altri eredi dell’avvocato coi quali abbiamo interloquito in maniera informale, in questi mesi”.

“Nella istanza degli eredi Famà si richiede però anche la futura intitolazione della costruenda stazione della metropolitana sempre a Serafino Famà”.

“Su tale decisione ci corre l’obbligo comunicare che l’amministrazione non ha competenza poiché ascritta a scelte progettuali e tecniche della Ferrovia della Circumetnea”.

“Tutto ciò nulla toglie alla consapevolezza che ognuno di noi ha circa il grande valore umano e professionale dell’avv. Famà, e dell’indelebile esempio che ha lasciato col suo sacrificio umano”, dichiara il sindaco Caputo.

Nella foto: il sindaco di Belpasso (Catania), Carlo Caputo

Redazione