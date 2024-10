Una vera “experience” di sapori, alla scoperta delle eccellenze. È questa l’Ottobrata Zafferanese, l’evento gastronomico più importante del Sud Italia, che torna, per la 44ª volta, in una veste rinnovata, volgendo lo sguardo verso il mondo green, ai giovani, con un’area esclusiva dedicata al “gluten free”, in assoluto la più grande mostra mercato dei prodotti tipici dell’Etna.

Una pregevole vetrina dell’artigianato locale e la tradizionale area enogastronomica, inimitabile cassaforte di sapori di tutto il sud Italia”.

“Da seguire – dice il sindaco Salvatore Russo – le visite guidate al nostro Palazzo di Città, in un tour che prevede, oltre le mostre fotografiche, la visione di opere del pittore Giuseppe Sciuti e di autori contemporanei. Spazio anche all’avventura. Un percorso guidato, in Quad, sulla colata del 1982. Quest’anno un’altra bella iniziativa, domenica 27, l’ultima domenica, sarà presente anche il sindaco della città di Barolo, nascerà un gemellaggio delle due realtà.”

“Inserita, dal 2019, dalla Regione Siciliana – dichiara il vicesindaco e assessore al Turismo e Spettacolo Salvatore Coco – tra i più grandi eventi dell’Isola, l’Ottobrata costituisce un momento importante per il rilancio dell’economia locale che spazia in tutti i settori produttivi primari e secondari. Un grande lavoro di squadra, un plauso a tutti gli operatori che sono in prima linea”.

“Quattro domeniche di festa all’insegna delle tradizioni, della cultura, della musica, del cabaret – spiega l’assessore alle Attività Produttive Francesco Leonardi – e soprattutto del buon gusto che, anche quest’anno, ritroverete nei profumi e nei sapori dei nostri panini e piatti gourmet”.

Questa quarantaquattresima edizione porta con sé diverse novità e numerose attività. Nella nuova area food, palcoscenico privilegiato dei piatti tipici della tradizione, andranno in scena le primizie locali e gli imperdibili show cooking in Piazza Cardinale Pappalardo: miele, funghi, castagne, uva, mele, nelle svariate qualità di “cola”, “gelato cola” e “delizioso bianco rosso”.

“Un volano importante per la nostra economia – afferma il presidente del Comitato organizzatore dell’Ottobrata Zafferanese Giuseppe Scalia – dalle strutture ricettive a quelle commerciali, dall’artigianato alla ristorazione. Quest’anno abbiamo raggiunto un record di oltre 230 espositori, non solo da tutta la Sicilia ma anche da tutta Italia, che si apprestano a partecipare alla nostra Ottobrata. La sagra assolutamente più amata. Un ringraziamento a tutta la giunta, l’amministrazione e al comitato che si sono impegnati per la realizzazione di questo evento dell’anno”.

Nella foto: un cesto con alcuni prodotti esposti durante l’Ottobrata di Zafferana Etnea

