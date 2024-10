È stato transennato il ponte della zona industriale di Catania (ottava strada), a seguito della segnalazione fatta nei giorni scorsi dal sindacato Ugl di Catania (Angelo Mazzeo, sezione metalmeccanici) che, tramite una nota, ha informato la stampa e le autorità preposte dello stato fatiscente della struttura (“da mettere in sicurezza”), dalla quale ogni giorni transitano centinaia di persone.

Sono stati chiusi anche gli accessi sottostanti al manufatto, “per scongiurare possibili cadute di calcinacci che possano fare danni a persone o cose”.

“Un plauso a Mazzeo – dice il segretario territoriale Ugl Etnea, Giovanni Musumeci -. Ogni giorno siamo vicini ai tanti lavoratori della zona industriale (e non solo) condividendone problematiche e preoccupazioni”.

“Da anni come sindacato – afferma lo stesso segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici, Angelo Mazzeo – denunciamo lo stato di abbandono e deterioramento del ponte. Ringraziamo l’amministratore comunale per il rapido intervento a seguito della nostra segnalazione. Auspichiamo un celere intervento risolutivo e definitivo del problema volto a migliorare la viabilità e il decoro di quell’area, a fronte delle ingenti risorse stanziate proprio per la zona industriale di Catania”.

Redazione