Una casa troppo piccola, un divano troppo stretto, eppure in quella casa troppo piccola e in quel divano troppo stretto sei personaggi, ognuno con la propria follia (“acrobati interstellari”, “domatori di biciclette”, “giocolieri telecomandati”), vibrano per realizzare i propri sogni. Con una domanda che ricorre nei momenti salienti dello spettacolo: troppo inospitale questo pianeta o troppo grandi i sogni per realizzarli?

Dubbio amletico in un’era di guerre, di uragani, di migrazioni, soprattutto di morte, dubbio legittimo in un’era in cui lo spazio per i sogni sembra restringersi sempre più, e però i sei personaggi vanno avanti, perché forse, in una civiltà in cui il danaro conta più della vita, la “follia” è inseguire i propri sogni senza fermarsi mai, perché il sogno è il viatico per la vita, e nessuno potrà mai vietarlo.

È la morale dello spettacolo “The Big Bang”, rappresentato dalla Nuova Compagnia del Circo Bottoni, che Venerdì 18 Ottobre 2024, alle 20,30, aprirà la nuova stagione del Teatro Coppola di Catania (via del Vecchio Bastione).

Si tratta, spiegano i componenti della Compagnia, “di un’odissea caratterizzata da un incessante alternarsi di numeri individuali e scene collettive, in cui la noia viene sconfitta a colpi di assurdità”, con il fine di “essere trasportati verso nuove galassie e dimensioni, dove la gravità e l’impossibile non esistono”.

“La compagnia del Circo Bottoni è un progetto autogestito, autofinanziato e autoprodotto. L’obiettivo – affermano all’unisono gli attori – è quello di acquistare il materiale comune per essere indipendenti nella programmazione di tournée future. Il ricavato sarà utilizzato interamente come fondo cassa della compagnia per i futuri investimenti necessari allo sviluppo del progetto”.

Provenienti da ogni parte d’Italia, i protagonisti sono Isaac Valle (Bergamo), Maria Sole Antognetti (Parma), Alessandro Maderni (Vicenza), Maria Cortesi (Bergamo ),Tommaso Mirabella (Catania), Marta Alba (Lecce). “Viviamo prevalentemente in Spagna ma sempre con le valigie pronte per il resto del mondo”.

Dopo aver girato l’Europa, la Compagnia del Circo Bottoni è stata lo scorso 28 settembre a Napoli ospitati dal Bus Theater (bus Gran turismo a due piani adibito a teatro), presso lo spazio Macadam, Cantiere delle arti viaggianti Il Bus Theater.

Il 18 ottobre, come detto, performance al Teatro Coppola Catania, il 19 al Ballarò Buskers di Palermo, nell’ambito del Festival internazionale dedicato alle arti di strada (https://www.ballarobuskers.it/) e il 26 ottobre, sempre a Palermo al Chapitó Danisinni, un tendone di circo sociale allestito nel capoluogo siciliano.

Luciano Mirone