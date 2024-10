I lavoratori della SEUS 118 possono finalmente lasciare la sede di via Monti Arsi per operare in locali adeguati. La FP Cgil di Catania esprime “soddisfazione per la risoluzione avviata dall’Asp del caso SEUS” (Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria), l’ affidataria in “house providing” in tutta l’Isola del servizio di emergenza e urgenza sanitaria con ambulanze del 118 della quale lo scorso settembre aveva denunciato l’inadeguatezza dei locali.

Gli uffici della SEUS sono stati infatti trasferiti a San Giovanni Galermo, presso la struttura dell’ ODA di via Galermo. “Avevamo chiesto l’intervento dei Nas Carabinieri affinché venissero accertate violazioni di qualsiasi natura riguardanti le precarie condizioni di lavoro cui sono stati costretti a sottostare gli autisti soccorritori delle autoambulanze, in particolare coloro che quotidianamente hanno operato nella postazione Alfa Bravo 09 di San Giovanni Galermo”, spiegano la segretaria generale della FP Cgil di Catania, Concetta La Rosa, e Francesco Micali, rappresentante sindacale aziendale.

“Nei vecchi locali – dicono – mancava anche la doppia colonnina senza la quale le autoambulanze non potevano essere ricaricate contemporaneamente; un rischio troppo alto in caso di emergenze che richiedono due mezzi di soccorso. Siamo fieri che la nostra azione sindacale di pungolo prima e denuncia dopo, abbia sortito i suoi effetti”.

“Ringraziamo per questo i Nas dei Carabinieri per le verifiche effettuate e l’Asp per il suo intervento. Oggi è più che mai importante concentrare azioni concrete e strategie nell’ambito della sicurezza del lavoro, alla luce della drammaticità del presente contesto storico”.

Redazione