Un “laboratorio sensoriale del gusto” per distinguere le qualità organolettiche del pistacchio di Bronte da quelle dei prodotti provenienti dalla California, dalla Grecia o dalla Turchia. E’ quanto sta organizzando – all’interno della Sagra dedicata all’Oro verde, che si svolgerà nei due primi week end di ottobre – l’Associazione dei consumatori Aiace della cittadina catanese.

Un “percorso speciale” finalizzato a coinvolgere il gusto, l’olfatto e la vista del visitatore a contatto con “il pistacchio più buono del mondo”, che da qualche anno ha ottenuto la Dop (Denominazione di origine protetta).

“Abbiamo organizzato un laboratorio sensoriale gratuito – spiega Giuseppe Gullotta, presidente di Aiace – in cui i partecipanti saranno coinvolti in un’esperienza che va oltre la semplice degustazione: potranno scoprire e apprezzare le caratteristiche che rendono unico il pistacchio di Bronte, dal colore verde brillante al profumo intenso e al sapore inconfondibile. Il nostro laboratorio rappresenta un’occasione per comprendere cosa differenzia il nostro pistacchio dagli altri, come quelli provenienti dalla California o dalla Grecia, e il motivo per cui è apprezzato a livello mondiale”.

Insomma, secondo l’Associazione dei consumatori di Bronte, si tratta di “un’esperienza unica”: “Vogliamo offrire al pubblico e ai giornalisti presenti, un viaggio attraverso la qualità e la tradizione che sono alla base della nostra produzione. Con questa iniziativa desideriamo mostrare perché il pistacchio di Bronte è considerato un simbolo dell’eccellenza italiana e un punto di riferimento nel mondo dei prodotti agroalimentari di alta qualità”.

La partecipazione al laboratorio è gratuita. “L’esperienza – prosegue Gullotta – sarà arricchita da approfondimenti sulla storia e sulla produzione del pistacchio di Bronte. L’imminente Sagra sarà un momento di incontro e scoperta, non solo per i nostri visitatori, ma anche per coloro che vorranno raccontare questo evento attraverso i media”.

Nella foto: il pistacchio di Bronte

