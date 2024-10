Verrà inaugurata venerdì 1 novembre, alle ore 10.30, alla presenza dell’amministrazione comunale, di rappresentanti della politica regionale e territoriale, delle autorità, degli organizzatori e degli standisti, presso la villa Martoglio di Belpasso (Catania), la nona edizione della Sagra del Ficodindia dell’Etna Dop, un momento di rilancio territoriale e di valorizzazione di questo frutto antico, tipico del territorio di Belpasso e dell’Etna.

Senza dimenticare, ovviamente, l’aspetto artigianale ed enogastronomico, con piatti e prodotti a base di fichidindia.

La Sagra proseguirà sabato 2 e domenica 3 novembre, sempre presso il giardino Martoglio e prevede stand di espositori e artigianato, zona degustazioni e food, area bimbi con gonfiabili, laboratori creativi, caccia al tesoro, estemporanee e mostre di pittura, premi, visite guidate per Belpasso e presso il polo museale “Belpasso Musei”.

La manifestazione – prevista nei giorni scorsi, ma non realizzata per il cattivo tempo – è stata fissata per il prossimo fine settimana, per il quale si prevede il successo delle scorse edizioni.

Redazione