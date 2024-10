Un servizio per supportare e gestire situazioni di debito non sostenibili, offrendo consulenze personalizzate e soluzioni pratiche per risolvere problematiche finanziarie. E’ lo sportello “Occ Unes”, una iniziativa che la Caritas di Acireale (Catania) sta portando avanti per alleviare i problemi dei cittadini in difficoltà economiche.

Questi i servizi offerti: finanziamenti e prestiti non rimborsati, con assistenza nel gestire prestiti accumulati che non si riescono più a pagare. Mutui ipotecari: supporto per coloro che non riescono a rispettare le scadenze dei mutui. Decreti ingiuntivi e precetti: consulenza per evitare conseguenze legali imminenti. Vendita forzata di immobili: intervento in situazioni di rischio di perdita della casa.

Altre tipologie di debiti: assistenza per debiti da carte di credito, scoperti di conto corrente e tasse arretrate.

Il team di esperti, che lavora per trovare soluzioni concrete come piani di ristrutturazione del debito, percorsi stragiudiziali, giuridici e strategie di rientro sostenibili, è composto dall’Avv. Maria Falcone, dalla Dott.ssa Michela Vittorio e dalla Dott.ssa Josephine Urso.

“Mettiamo a disposizione – dice Josephine Urso – la nostra professionalità a supporto di quanti versano in situazioni di crisi finanziaria per trovare la soluzione più idonea valutati i presupposti di legge”.

“L’obiettivo – le fa eco don Orazio Tornabene, direttore Caritas Acireale – è offrire un sostegno tangibile affinché nessuno debba affrontare da solo la crisi economica”.

Chi è interessato al servizio può rivolgersi alla Caritas Diocesana di Acireale, Via Galatea 224, ogni martedì dalle 15:30 alle 17:30, previo appuntamento. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, contattare la segreteria OCC UNES: 0956172004.

Redazione