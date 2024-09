Cinque giornate dedicate alla rigenerazione urbana attraverso l’arte, la cultura e l’impegno della comunità giovanile. Il centro storico di Gela (Caltnissetta) è pronto ad accogliere le iniziative della seconda edizione del Festival “Ué – Eventi Urbani” ideato e promosso dal Civico 111.

Un centro culturale indipendente, diventato sede del Padiglione OFF della mostra “Abbiamo tutto Manca il resto” di Farm Cultural Park, che si fa punto di riferimento per mostre, incontri, dibattiti, confronti con le istituzioni e gli “attori” locali (ma non solo) intorno al tema della valorizzazione delle bellezze, delle risorse umane, delle unicità di un territorio che ha tanto da dire e da dare.

Un vasto programma di eventi che si terranno anche in vie, vicoli e piazze del centro di Gela. Domani pomeriggio alle 18.30 il talk inaugurale in via Morello, mentre la conclusione dell’iniziativa è fissata per domenica 8, festa di Maria Ss.ma d’Alemanna Patrona di Gela, con l’esposizione dei lavori che verranno realizzati nelle estemporanee d’arte previste tra via Morello e via Pisa.

In mezzo tanto altro: dagli incontri con il fondatore di Farm Cultural Park Andrea Bartoli e con il maestro Antonio Presti all’esposizione di acquerelli inediti di Antonio Occhipinti a cura del maestro Giovanni Iudice, passando dalla realizzazione di opere di street art, installazioni, incontri letterari e molto altro.

L’iniziativa del Civico 111 vede la direzione artistica dello street artist gelese Roberto “Robico” Collodoro i cui lavori sono noti in tutta Italia. Con il Festival “Ué – Eventi Urbani” si consolida il fermento positivo di Gela, una città che si riscatta grazie all’amore per l’arte e la cultura e alla voglia di tanti giovani di non andare via, ma di restare per costruire una comunità consacrata al culto del “bello”.

