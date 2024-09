“Se è normale che l’opposizione metta in luce le carenze dell’amministrazione, è sorprendente e allarmante che le critiche più feroci arrivino dalla stessa maggioranza. Ieri sera, praticamente ogni intervento ha demolito l’operato della giunta guidata dal sindaco di Catania Enrico Trantino, e delle direzioni, in alcuni casi con toni durissimi. Una frattura che evidenzia il profondo malcontento anche tra chi, fino a ieri, sosteneva il sindaco”. Lo dicono i gruppi del M5S e del Pd presenti nel Consiglio comunale di Catania.

“Un clima di totale rottura – afferma il documento – rispetto alla seduta di appena quattro giorni fa, quando il sindaco ha presentato la sua relazione annuale tra gli applausi di circostanza di una maggioranza visibilmente a disagio. Sembrava che Trantino parlasse di una città immaginaria, mentre molti interventi apparivano come forzate difese di un governo che ormai vacilla”.

“Ieri – prosegue la nota -, persino i più fedeli sostenitori del primo cittadino non hanno potuto ignorare la realtà. La maggioranza, ormai frammentata e disorientata, ha lanciato una chiara minaccia: il Documento unico di programmazione (Dup) potrebbe non passare. La pazienza è finita e la ‘strigliata’ al governo cittadino è stata fragorosa, segno che l’amministrazione è in pieno caos”.

“L’assenza ingiustificata del sindaco – rincara l’opposizione – ha aggravato la situazione. Ha lasciato il vicesindaco e l’assessore al bilancio soli, esposti al fuoco delle critiche dell’aula, incapaci di difendere un’amministrazione che sembra ormai alla deriva. La leadership del sindaco è inesistente, e il governo cittadino, privo di una guida forte, sta affondando sotto il peso delle proprie incoerenze”.

“Finalmente – conclude il comunicato firmato congiuntamente M5S e Pd – si riconosce apertamente che il problema non è fuori, ma dentro il Palazzo. Quello slogan tanto comodo, che puntava il dito contro il catanese ‘incivile’ non funziona più. Ora il vero nodo è l’incapacità gestionale e politica dell’amministrazione Trantino. Aspettiamo un segnale, ma il Sindaco è scomparso: riuscirà a prendere la situazione in mano prima che sia troppo tardi?”

Nella foto: Palazzo degli Elefanti, sede del municipio, in un’immagine notturna

Redazione