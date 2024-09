La Cgil di Catania invita i cittadini a partecipare al sit in per contrastare il DDL Sicurezza del Governo nazionale. La protesta, organizzata su tutto il territorio nazionale, è stata fissata alle ore 16 di domani, mercoledì 25 settembre, davanti alla Prefettura del capoluogo etneo.

Per il sindacato si tratta di “una norma pericolosissima che minaccia i principi fondamentali della democrazia e della libertà, di manifestare e di esprimere il proprio dissenso”.

Il segretario generale della Camera del Lavoro, Carmelo De Caudo, ricorda che “con la norma già approvata dalla Camera, saranno introdotti nuovi reati come ad esempio il carcere per chi occupa strade e spazi pubblici privati, limitando in questo modo anche le mobilitazioni sindacali”.

“Una scelta – dice De Caudo – che non possiamo permetterci in assoluto, men che mai in questo momento storico in cui è invece necessario far sentire le voci fuori dal coro di una maggioranza di potere che, mossa dopo mossa, sembra puntare all’indebolimento della Costituzione”.

Nella foto: una manifestazione pacifica per protestare contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo gli oppositori del Ddl sicurezza, il provvedimento del Governo nazionale mira a ridurre gli spazi di democrazia anche per l’espressione del dissenso nei confronti delle opere pubbliche

Redazione