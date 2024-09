“Nuove aule per l’infanzia, per la primaria e soprattutto nuovi asili nido”. Il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo si sofferma sui suoi progetti che riguardano una categoria particolarmente delicata: i bambini. E lo spiega in questa nota: “L’obiettivo principale che mi sono posto entro il mio fine mandato è quello di consegnare a Belpasso nuovi spazi destinati all’istruzione, migliorando i servizi per le famiglie. Si tratta di servizi molto richiesti dalle famiglie, che purtroppo non sono mai stati creati”.

Per dimostrarlo, il primo cittadino cita il Report della Fondazione Openpolis, secondo il quale la Sicilia è maglia nera (penultima in Italia) per la disponibilità di Asili Nido.

“Belpasso – afferma Caputo – vuole andare in controtendenza e ne costruirà ben due: uno sorgerà nel centro urbano, alle spalle del Municipio di Belpasso, e avrà la disponibilità di 60 posti; l’altro in piazza Pertini, a Piano Tavola, per la disponibilità di 36 posti”.

“Abbiamo da poco visionato i due progetti – continua il sindaco – e devo dire che ambedue le strutture sono moderne, spaziose ed ecosostenibili. Entro il prossimo 30 ottobre avremo le gare d’appalto. Ritengo essenziale che Belpasso possa avere i propri asili nido comunali. L’Asilo nido rappresenta una grande opportunità per i bimbi, perché contribuisce a inserirli in ambienti di socialità, svago e cura, senza trascurare l’aspetto educativo”.

Una scuola dell’infanzia sorgerà presso l’ex Casa albergo per anziani, una struttura quest’ultima tenuta chiusa per anni, che oggi sarà destinata ai bambini: “Abbiamo già attivato i sondaggi del cemento e le verifiche strutturali – afferma il sindaco – , per poter procedere in sicurezza nella riqualificazione di un vecchio edificio degli anni Ottanta, mai entrato in funzione. L’appalto dovrebbe avvenire entro fine anno”.

“Tra qualche giorno inoltre”, dice ancora il sindaco di Belpasso, “inaugureremo cinque nuove aule per la scuola dell’infanzia all’interno del plesso Berlinguer, che fa parte dell’Istituto comprensivo Nino Martoglio. Cinque nuove classi colorate, luminose e spaziose, in attesa di essere riempite dai piccoli cittadini belpassesi che tra pochissimo inizieranno il loro anno scolastico”.

Ovviamente – spiega il comunicato dell’Amministrazione – non manca l’attenzione sui plessi esistenti. “Proprio oggi – puntualizza Caputo – abbiamo collaudato il nuovo impianto di riscaldamento del plesso Capuana dell’Istituto comprensivo Madre Teresa di Calcutta. L’impianto è stato potenziato, sono state rifatte tutte le condutture, installate nuove piastre e ripristinate e collaudate quelle già esistenti”.

Il capo dell’Amministrazione municipale assicura che “con questo importante intervento riusciremo a supportare tutto il fabbisogno dell’intero edificio. C’è la massima attenzione sulla scuola – conclude Caputo – col contemporaneo obiettivo di eliminare gli affitti passivi che gravano sul bilancio comunale”.

Nella foto: uno spazio scolastico nel plesso Berlinguer

Redazione