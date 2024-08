“C’è un’altra emergenza che attanaglia la Sicilia e si tratta di quella carceraria. I 23 penitenziari dell’Isola stanno esplodendo tra affollamenti, caldo asfissiante, disservizi e stato di incuria”.

Lo ha denunciato oggi alla Camera il segretario del PD Sicilia e segretario della Commissione nazionale antimafia, Anthony Barbagallo, intervenendo in aula sul DL carceri per chiedere al governo di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alla mafia, ma anche di intervenire sull’emergenza carceri in Sicilia.

“Nelle carceri siciliane – afferma Barbagallo – si registra un alto tasso di suicidi che riguarda, anche, gli agenti della polizia penitenziaria. I casi più gravi riguardano Augusta e Siracusa ma è delicata la situazione anche a Catania (Bicocca e Piazza Lanza), a Enna e al Pagliarelli di Palermo”.

“Siamo di fronte a strutture vetuste – seguita il segretario del Pd Sicilia, in cui non si fanno interventi dal secolo scorso e dove ad essere messi in discussione sono i diritti costituzionali, su tutti il diritto alla salute, che ai detenuti è sostanzialmente negata”.

“Noi temiamo che, dopo l’intuizione di Pio La Torre – ha detto Barbagallo – con queste politiche del governo si possa affievolire il contrasto alla criminalità organizzata quando invece è necessario rafforzare gli strumenti di prevenzione incrementando gli organici della Direzione investigativa antimafia e dell’Agenzia che si occupa della gestione dei beni confiscati alla mafia. Serve una reazione decisa e immediata – ha concluso – per l’emergenza carceraria in Sicilia che non si può risolvere solo con annunci e comunicati stampa vuoti”.

Nella foto: l’interno di un carcere siciliano

Redazione