“In tempi di siccità il Presidente della Regione Sicilia non poteva fare scelta migliore. Come assessore all’Agricoltura, al posto del destituito Luca Sammartino, Renato Schifani ha nominato oggi un esperto in gestione delle risorse idriche: il professore Salvatore Barbagallo, classe ’56, docente di Idraulica Agraria al Dipartimento DiA3 dell’Università di Catania, che di acqua – e soprattutto di quella necessaria all’agricoltura – se ne intende. Non a caso faceva parte dello staff di consulenti dello stesso Sammartino, quando quest’ultimo ricopriva la carica di assessore”.

A scriverlo non è un giornale vicino al centrodestra che governa l’Isola, ma Sicilia Verde, magazine di agricoltura, agroalimentare, ambiente e territorio, che viene pubblicato online.

Il giornale, in un momento di drammatica crisi idrica, tratteggia positivamente il profilo del neo assessore che domani, 6 agosto, giurerà insieme alla collega Giusi Savarino la quale, in sostituzione di Elena Pagana, ricoprirà il ruolo di assessore all’Ambiente.

Nell’articolo di Angela Sciortino si legge: “Il docente dell’Università di Catania, magari non farà piovere, ma avendo ricoperto già tra il 2010 e il 2011 il ruolo di Dirigente generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura della Regione Siciliana, quello che oggi si chiama Sviluppo Rurale, conosce bene lo stato degli invasi artificiali presenti in Sicilia, gli enormi problemi dei consorzi di bonifica commissariati da oltre trent’anni e i motivi che ne bloccano efficienza e funzionalità”.

“Barbagallo – si legge su Sicilia Verde – ha anche approfondito il tema del riuso agricolo delle acque reflue dei trattamenti naturali a cui possono essere sottoposte”.

“Insomma – scrive il magazine – in un momento in cui l’acqua rappresenta la massima emergenza per l’agricoltura, la sua competenza e il suo network professionale potrebbero dare una marcia in più a quella cabina di regia che, almeno nelle prime settimane della sua istituzione, ha avuto non poche difficoltà a trovare la quadra tra lacci e laccioli burocratici e barocchismi dettati da norme vetuste che hanno rallentato la immediata messa in campo di veri provvedimenti d’emergenza”.

Nella foto: Salvatore Barbagallo, nuovo assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia, nominato al posto di Luca Sammartino

