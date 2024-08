Randazzo (Catania) rende omaggio a Federico De Roberto, uno dei più grandi scrittori siciliani e italiani (ricordiamo il celebre capolavoro, I Vicerè) attraverso la presentazione di un libro della sua ampia produzione letteraria, Randazzo e la Valle dell’Alcantara (curato da Dario Stazzone, prefazione di Rosalba Galvagno, Convivio editore), che si svolgerà giovedì 8 agosto 2024, alle 18, nell’antico chiostro dei Minori conventuali, attuale sede del Palazzo municipale.

Il volume, pubblicato per la prima volta a Bergamo nel 1909, offre l’opportunità di riscoprire un’opera fondamentale per la conoscenza storica e fotografica di un patrimonio culturale di inestimabile valore come quello di Randazzo. Un evento di grande rilievo che celebra uno dei padri del “verismo” come Federico De Roberto (Napoli 16 gennaio 1861 – Catania 26 luglio 1927).

Dario Stazzone, presidente del comitato catanese della Società “Dante Alighieri”, svolge attività di ricerca presso l’Università degli studi di Catania con un’attenzione particolare alle opere di Federico De Roberto, e dialogherà con Gaetano Scarpignato, studioso di Storia del territorio e autore di diversi studi su Randazzo.

La serata, organizzata dalla Commissione Straordinaria del Comune di Randazzo (composta dalla Dott.ssa A. Caliò, dal Dott. C. Gambadauro e dalla Dott.ssa I. Giusto), “sarà un’occasione unica – si legge nella nota – per appassionati di storia, letteratura e musica, per immergersi nella ricca eredità del patrimonio culturale di Randazzo e della Valle dell’Alcantara e anche per rendere omaggio a uno dei grandi protagonisti della letteratura italiana”.

L’incontro sarà impreziosito da un intermezzo musicale che vedrà la partecipazione del maestro liutaio Giuseppe Severini e del maestro Ludovico Camarda, membro del coro del Teatro “San Carlo” a Napoli. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

