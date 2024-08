Sarà presentato in prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia “A Man Fell”, film documentario girato al Gaza Building di Sabra, in Libano.

Scritto dal regista Giovanni C. Lorusso insieme allo sceneggiatore palestinese Yasser Kamal Al Ali, co-prodotto con il catanese Salvatore Lizzio e da Vanessa Zerda Rueda (Revok Film), il documentario mostra una giornata nella vita di una comunità di rifugiati palestinesi nell’ospedale abbandonato noto come ex Gaza Hospital a Sabra attraverso gli occhi di un bambino di undici anni.

Sabra è nota a causa del massacro compiuto nel 1982 dalle Falangi libanesi e dall’esercito di Israele allo scopo di uccidere cittadini palestinesi e sciiti libanesi, lasciando oltre 3000 vittime.

Qui sorge il Gaza Hospital, che dopo essere stato un ospedale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina alla fine degli anni settanta è poi stato smantellato, divenendo un simbolo della sopravvivenza dei palestinesi, che tuttora vi trovano rifugio.

Come ha dichiarato Alessandra Speciale del Milano Film Network, il film “rende omaggio alla resistenza passiva dei profughi creando una potente e immaginifica metafora che risveglia i fantasmi di un popolo in perenne assedio”.

Redazione