“Domani riapriremo al pubblico l’Arena Caudullo di Belpasso (Catania), dopo un importante intervento di restyling che ha dato vita a una moderna struttura di accoglienza che fungerà da centro culturale per il turismo e sala per esposizioni”. Con questa dichiarazione, il sindaco del comune etneo annuncia che la storica struttura posta nel cuore del giardino pubblico “Nino Martoglio” riaprirà i battenti.

I lavori – spiega la nota del Comune – erano stati consegnati nel maggio scorso e prevedevano la realizzazione di un “Centro culturale per il Turismo attivo e ricreativo”, ovvero un centro polifunzionale da destinare, tra le altre cose, a piccola sala espositiva e Pinacoteca per personali o collettive di pittura e fotografia, da realizzarsi all’interno del complesso dell’Arena Caudullo.

La riqualificazione è stata finanziata con fondi comunali e fondi GAL (Gruppo di Azione Locale Etna). Il Comune di Belpasso ha partecipato al bando del “Sostegno per la creazione e la riqualificazione di piccole infrastrutture pubbliche”. L’inaugurazione è prevista per le ore 20.30.

“Con la realizzazione di questo progetto – seguita Caputo – e con la ristrutturazione di ex Casa Caudullo (grazie ai fondi del PNRR) interveniamo in maniera importante sulla struttura di nostra proprietà, destinandola ad attività turistiche e culturali”.

Tutto il complesso “Caudullo” (l’arena, il cinema e la casa) era stato acquistato dal Comune negli anni ’90 del secolo scorso, quando sindaco era Saro Spina: allora soltanto l’arena fu ristrutturata adibita al pubblico, ma solo per alcuni anni. Poi fu chiusa nuovamente per tanti anni e adesso, dopo i recenti lavori, viene riaperta al pubblico, cosa che si spera per il resto dell’impianto.

Io stesso da assessore – prosegue il sindaco -, a metà degli anni 2000, ho riqualificato l’Arena interna dotandola di nuova pavimentazione, installando illuminazione e video sorveglianza, creando una struttura palco e intervenendo su bagni e spogliatoi”.

“Domani sera – afferma ancora Caputo – sarà quindi un bel momento di riapertura al pubblico che coinciderà anche con la prima serata di RISUONI edizione 2024, l’importante contest musicale che siamo finalmente riusciti a portare a Belpasso”.

“Proprio a partire da domani, 29 agosto, e fino al 8 settembre, tutte le sere a partire dalle 21.00, gli appassionati potranno godere di musica e spettacolo di alta qualità – dice la nota del Comune – grazie ad artisti e professionisti di livello, attraverso 11 serate, 54 tribute band, 24 brani inediti, 24 scuole di danza, 10 comici, 8 stilisti e 6 dj”.

“L’evento musicale è prodotto da Primamusica e avrà un piccolo ticket d’ingresso, scontato del 50% per i residenti a Belpasso”, conclude il sindaco Caputo.

