Si sono concluse ad Adrano (Catania) le demolizioni di immobili abusivi in contrada Naviccia, in un territorio classificato dal Piano regolatore di tipo “E”, cioè destinato a verde agricolo. Lo rende noto la Procura della Repubblica di Catania, precisando che il numero degli edifici interessati è di sei, di cui tre riuniti in un unico complesso, con una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati.

“Le operazioni”, spiega la Procura etnea, “hanno avuto una durata complessiva di 12 giorni lavorativi, anche alla luce della grande dimensione degli immobili”.

“Nonostante la produzione di plurimi rifiuti edili, l’area è già sgombra. La ditta incaricata dalla Procura di Catania ha celermente conferito in discarica il materiale demolito”.

La Questura di Catania, di concerto con l’Autorità giudiziaria, ha predisposto un servizio di sicurezza attuato da personale in forza al Reparto mobile della Polizia di Stato. Sul posto, a garantire l’ordine pubblico erano anche presenti l’Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale della Regione Sicilia e la Polizia municipale.

“Il lavoro di squadra – scrive la Procura – ha permesso il riprestino della situazione di legalità e le operazioni si sono svolte senza criticità”.

“Continua l’azione attiva della Procura etnea – concludono significativamente i magistrati – nella lotta all’abusivismo edilizio e contro l’uso lo sfruttamento sfrenato del territorio per garantire la rimessione in pristino dei luoghi”.

Nella foto: l’operazione di demolizione ad Adrano (Catania) con la presenza delle Forze dell’ordine

Redazione