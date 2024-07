“Il superamento dell’emergenza idrica e la lotta alla siccità registrano un passo importante con il finanziamento, pari a 92 milioni di euro, assegnato alla Sicilia dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Parola di Salvo Geraci, deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Partiranno a breve – afferma -, grazie alla solerzia con la quale il ministro Matteo Salvini è intervenuto, le prime opere per la realizzazione di infrastrutture idriche, indicate come prioritarie nel Piano della Regione Siciliana, messo a punto dal governo Schifani, che prevede lavori per 1,6 miliardi in totale”.

“Nel pacchetto di cantieri – secondo Geraci – rientrano il miglioramento delle reti idriche e di distribuzione, gli interventi contro la dispersione idrica e diverse condotte irrigue per aumentare la capacità di erogazione nelle aree agricole. Desidero ringraziare Salvini per l’impegno che sta mettendo per ammodernare il sistema infrastrutturale della Sicilia ed in particolare per le misure adottate per combattere la siccità”.

Redazione