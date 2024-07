Dura presa di posizione del Pd di Paternò (Catania) contro l’Amministrazione comunale di quella città, nel caso specifico contro l’assessore alla Legalità Giuseppe Torrisi, in merito a una frase che, secondo il Partito democratico, quest’ultimo avrebbe pronunciato in Consiglio comunale: “Apprendiamo dalla stampa locale – scrive in una nota il segretario del Circolo del Pd di Paternò, Salvatore Leonardi – che l’Avvocato Giuseppe Torrisi, Assessore alla Legalità del comune di Paternò, avrebbe riferito al Consiglio Comunale che non ritiene ‘possibile che vi siano lavori pubblici che non vengano completati o che vengano incrementati da importi non dovuti”.

Praticamente, a detta del Pd, l’assessore alla Legalità si sarebbe “lanciato a spiegare che agli amministratori spettano solo competenze di indirizzo, mentre l’esecuzione delle opere pubbliche è totalmente nelle mani dei funzionari comunali”.

Parole che il Partito democratico avrebbe interpretato così: “Appare chiaro ed inequivocabile – si legge nel comunicato – che l’Assessore alla legalità abbia riscontrato, nella conduzione dei lavori pubblici a Paternò, degli errori o omissioni che hanno prodotto danni per le casse comunali”.

Due le osservazioni del Pd. La prima: “Sarebbe il caso che l’assessore riferisse, più che al Consiglio Comunale al Magistrato, atteso che procurare danno all’erario è reato”.

La seconda: “Rientra assolutamente nei poteri/doveri dell’Amministratore pubblico rimuovere i funzionari infedeli e/o incapaci che anche solo per culpa in vigilando producono danni alle casse del comune”.

“Ribadiamo – è scritto nel documento – che il Signor Sindaco, venuto a conoscenza di tale grave situazione, dovrebbe immediatamente rimuovere i dipendenti colpevoli di tale grave danno. In assenza di tale intervento riteniamo il Sindaco colpevole, al pari dei suoi funzionari, dei danni patrimoniali arrecati all’Ente”.

Quindi una sfilza di domande che il Pd pone nella nota: “Politicamente cosa celano le parole dell’Assessore? La volontà di cancellare anni e anni di cattiva amministrazione da parte del Sindaco Naso e ripartire daccapo come se niente fosse? Oppure è un reale tentativo di pulizia amministrativa ed etica, per il quale si chiede il sostegno da parte delle forze politiche e sociali sane della città”.

“Chiaramente – precisa il partito di Elly Schlein – , noi non siamo disposti a condonare nulla!”.

“Un’ultima raccomandazione – conclude la nota -: invitiamo gli enti preposti al controllo delle amministrazioni comunali, primi fra tutti la Prefettura e l’Assessorato Regionale agli Enti Locali, ad intervenire prontamente con azioni ispettive. Il PD resta disponibile per un confronto pubblico sull’argomento e fa voti che emerga al più presto Verità e Trasparenza”.

Nella foto: Paternò (Catania), piazza Indipendenza

Redazione