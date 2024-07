Il Tribunale del Riesame conferma la sospensione per un anno dell’ex vice presidente della Regione Sicilia Luca Sammartino, ex assessore regionale all’Agricoltura, coinvolto in vicende di corruzione relative al comune di Tremestieri Etneo, dove il sindaco Santi Rando è stato arrestato qualche mese fa in merito a presunti rapporti con alcuni esponenti dei clan mafiosi.

Ad annunciarlo a questo giornale è il gruppo del Movimento 5 Stelle presente all’Assemblea regionale siciliana, che commenta la notizia attraverso il suo capogruppo all’Ars Antonio De Luca.

“Ora che c’è stata la pronuncia del Tribunale del Riesame – dice De Luca -, che ha confermato la sospensione di Sammartino da incarichi pubblici, Schifani può pensare all’Agricoltura in coma o ci sono ancora equilibri da tutelare all’interno della maggioranza, a dispetto del bene di un settore colpevolmente orfano di un assessore da mesi?”

“Ci aspettiamo – seguita De Luca – vista la situazione a dir poco drammatica del settore, resa ancora più grave dalla gravissima siccità di questi mesi, che il nuovo assessore venga nominato subito e che i siciliani non siano costretti alle solite indecenti manovre cui ci ha abituati questo governo per l’assegnazione delle poltrone, come avvenuto per quelle dei vertici della sanità regionale. La situazione è tragica, qualcuno lo dica a Schifani che, evidentemente, non se n’è ancora accorto”.

Nella foto: l’ex vice presidente della Regione Sicilia Luca Sammartino, ex assessore regionale all’agricoltura

Redazione