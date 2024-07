Una provocazione. Da parte delle associazioni “che si battono per il diritto alla casa e alla residenza” a Catania, ovvero Trame di quartiere, Arci Catania e Centro Astalli, che si sono inventate una nuova agenzia immobiliare, Nientecasa.it, “per denunciare il disagio abitativo” : giovedì 11 luglio, alle 10,00, in via Acireale, nel quartiere di Ognina, all’altezza del numero civico 98, terranno una conferenza stampa di presentazione dell’Agenzia Immobiliare Nientecasa.it.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto nell’ambito del progetto HO.P.E., sostenuto da Fondazione con il Sud e ActionAid Italia.

“Nientecasa.it è una provocazione – scrivono i promotori – volta a denunciare il disagio abitativo e la negazione del diritto alla casa e alla residenza. La creazione di una finta agenzia immobiliare è un modo per svelare il problema dell’abitare nella nostra città”.

“Con questa provocazione – dicono – come associazioni e cittadine, vogliamo raccontare cosa significa abitare nella nostra città, quanto è difficile ottenere un contratto di affitto, quali storture e discriminazioni cancellano il diritto alla casa. L’ambizione è di costruire, insieme, proposte concrete per cambiare le cose”.

“Nientecasa.it – è scritto nel comunicato – ospiterà degli annunci che simuleranno, all’eccesso, le discriminazioni che ogni giorno subisce chi cerca casa, le testimonianze di chi vive sulla propria pelle il disagio abitativo e sarà uno strumento per coinvolgere le cittadine e i cittadini in una grande campagna per il diritto all’abitare e alla residenza”.

“Per conoscere meglio il carattere dell’iniziativa – concludono i promotori – si invita a visitare il sito www.nientecasa.it; alla conferenza stampa sarà presente l’attore Bruno Mirabella che interpreta l’agente immobiliare dell’agenzia Nientecasa.it.

Nella foto: la locandina dell’iniziativa

Redazione