E’ già stato ammirato da centinaia di sportivi catanesi, il più importante trofeo a squadre del tennis esposto da oggi nel municipio del capoluogo etneo (ingresso da via Merletta). Ad accogliere la preziosa “insalatiera” a Palazzo degli Elefanti, simbolo della Coppa Davis, vinta qualche mese fa dalla squadra azzurra del numero uno al mondo Jannik Sinner, sono stati il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Sergio Parisi, aprendo le porte del palazzo del Comune ai cittadini che possono vederla da vicino fino a martedì 23 luglio dalle ore 10 alle 19.

L’iniziativa è promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, in collaborazione con il Comune di Catania. Oggi una rappresentanza di ragazzi delle scuole tennis di Catania si sono recati in Municipio per vedere da vicino il grande trofeo simbolo del tennis mondiale a squadre, ricevuti dal Sindaco Trantino e dell’Assessore Parisi, presenti il vice presidente vicario del CONI Sicilia, Enzo Falzone, con il Presidente regionale della FITP, Giorgio Giordano, insieme ai dirigenti regionali della stessa Federazione.

