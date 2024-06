I cittadini di Zafferana Etnea hanno scelto la continuità e la stabilità, decretando la vittoria del sindaco uscente Salvatore Russo con una percentuale superiore al 65%. La lista “Progetto Polis” ha trionfato nettamente, confermando la fiducia della comunità nel progetto politico e amministrativo portato avanti negli ultimi anni.

“È una grande gioia essere stato riconfermato dalla comunità zafferanese – dichiara Russo-. Il merito è certamente del lavoro di squadra che incessantemente ha sostenuto il progetto. I prossimi cinque anni saranno ricchi di determinazione e lavoro per raggiungere un obiettivo ben preciso: la rinascita sociale e materiale delle frazioni”.

Un risultato straordinario è stato raggiunto anche dal vice sindaco Salvo Coco, che ha registrato un record di preferenze (701 voti), “un traguardo senza precedenti – secondo la nota inviata a L’Informazione – nella storia elettorale di Zafferana Etnea con più liste presenti”.

“Sono profondamente onorato e commosso dal sostegno ricevuto – dichiara Coco -. Raggiungere un tale numero di preferenze è un riconoscimento incredibile del mio impegno e del lavoro svolto. Ringrazio tutti i cittadini che hanno creduto in me, sono tanti i progetti già avviati e finanziati che devono essere completati, anche per questo siamo orgogliosi di poter continuare questo impegno”.

“Con questo risultato – prosegue il comunicato -, la giunta comunale è pronta a proseguire il proprio impegno amministrativo con rinnovata energia, per continuare a portare avanti i progetti e le iniziative che hanno reso Zafferana Etnea un esempio di buona amministrazione”.

Oggi ci sarà la proclamazione degli eletti, e cioè: Ezio Pappalardo, Sergio Alampo, Francesco Leonardi, Carmela Campione, Ata Pappalardo, Francesco Leonardi, Arianna Santonocita, Rosaria Coco, Alfio Russo, Alfio Barbagallo, Sara Verzì, Giuseppe Di Salvo.

Nella foto: il sindaco di Zafferana Etnea Salvatore Russo con la sua squadra al completo

Redazione