Dal 20 al 24 giugno al via a Taormina (Messina) la XIV edizione di Taobuk, il festival internazionale fondato da Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica, con il sostegno e il patrocinio della Regione Siciliana e di altre istituzioni e realtà, pubbliche e private.

Oltre 200 gli ospiti che interverranno nelle varie sezioni per parlare di letteratura, arti, geopolitica e scienza.

Celebri nomi dello spettacolo prenderanno parte a Taobuk Gala, che accoglierà al Teatro Antico la rosa dei premiati: per la letteratura il Premio Nobel Jon Fosse, Jonathan Safran Foer, per le arti visive Marina Abramović, per la danza l’étoile Nicoletta Manni e il coreografo Moses Pendleton; per il cinema il premio Oscar Paolo Sorrentino, il regista Ferzan Özpetek e l’attrice Kasia Smutniak, per la musica leggera la cantante Noemi.

Sabato 22 giugno la serata di gala, trasmessa da Rai 1 e condotta da Antonella Ferrara e dal giornalista Massimiliano Ossini.

Nella foto: una edizione del Taobuk al Teatro antico di Taormina

Ansa