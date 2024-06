“Il governo della Regione Sicilia vuole affossare l’agricoltura e la zootecnia dell’Isola. Basta vedere i provvedimenti e le cifre”. Opposizioni all’attacco contro la giunta Schifani che in questi giorni sta varando il nuovo Disegno di legge sulle variazioni finanziarie.

“Quello in discussione a Sala d’Ercole – dice la vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana Roberta Schillaci – è un ddl infarcito di misure inadeguate e tardive, approntate da un governo che dimostra solo di cercare, senza riuscirci, di tamponare alla meno peggio le falle, rincorrendo emergenze vecchie e nuove. Le imprese del comparto agricolo e zootecnico avrebbero bisogno di immediata liquidità per evitare il collasso, attraverso un accesso semplice e rapido al credito, mediante lo strumento del fondo di garanzia (l.662/96), ma i nostri emendamenti non sono passati”.

Rincara la dose il Pd attraverso il suo capogruppo Michele Catanzaroi: “Ancora una volta il governo Schifani ha affossato i siciliani: nel corso dell’esame del ddl sulle variazioni finanziarie, infatti, governo e maggioranza hanno bocciato gli emendamenti del Pd e delle opposizioni che prevedevano maggiori fondi per agricoltura, allevatori e per l’emergenza siccità”.

“Con i nostri emendamenti – aggiunge Catanzaro – avremmo portato i fondi da 10 a 25 milioni di euro, evidentemente questo centrodestra ritiene sufficiente dare una mancia piuttosto che stanziare i fondi necessari ad avviare interventi veri”.

Nella foto: un allevamento di mucche in Sicilia

Redazione