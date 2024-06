Rapaci feriti, uccelli caduti dal nido ancora inabili al volo: sono decine gli animali che vengono ritrovati da cittadini sensibili e sottratti a sicura morte. E’ l’allarme lanciato dal WWF di Caltanissetta a causa dell’emergenza caldo che da mesi attanaglia la Sicilia e che miete decine di vittime, soprattutto volatili.

“Settimanalmente riceviamo richieste di aiuto da tutta la provincia di Caltanissetta – dice il presidente di WWF Sicilia Centrale, Ennio Bonfanti -, sia da cittadini sia da enti pubblici, relative ad animali selvatici bisognosi di cure. A tutti rispondiamo che, nostro malgrado, non possiamo farcene carico, perché non siamo autorizzati e non disponiamo di strutture adeguate: l’unico Centro recupero fauna selvatica regionale si trova a Ficuzza (Palermo) a ben 120 chilometri da Caltanissetta con un viaggio di due ore”.

“I nostri volontari – prosegue Bonfanti – non ce la fanno più ad affrontare questa emergenza che, a causa di caldo e siccità, diventa ogni giorno sempre più grave e diffusa. E’ da poco iniziata l’estate – periodo di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica – e non sappiamo come poter affrontare i prossimi mesi caldi fino all’autunno”.

Una settimana fa è stato recuperato un falco Gheppio con un’ala ferita: era nelle campagne di Serradifalco e segnalato ad una volontaria del posto, Antonella Lovalente, che si è subito messa in contatto con il WWF. Qualche giorno addietro, invece, un giovane esemplare di Poiana debilitato è stato recuperato nei dintorni di Caltanissetta e subito soccorso dal veterinario dott. Andrea Cortese; anche in questo frangente è subito intervenuto il WWF per attivare le procedure previste.

“In entrambi i casi – prosegue Bonfanti – abbiamo contattato la Ripartizione Faunistico Venatoria di Caltanissetta, l’ufficio periferico del Dipartimento Sviluppo Rurale della Regione competente in materia di tutela della fauna, chiedendo di provvedere al trasferimento presso il Centro recupero di Ficuzza. Così gli animali sono stati consegnati al Centro grazie al personale del Distaccamento di Caltanissetta del Corpo Forestale, che ha appositamente organizzato la trasferta nonostante la carenza di uomini e lo stato di emergenza incendi”.

In questo periodo, in particolare, a causa dell’ondata di caldo eccessivo i volontari WWF devono fare i conti con decine e decine di giovani Rondoni che si lanciano fuori dai nidi senza ancora essere in grado di volare, nel vano tentativo di sfuggire alle temperature roventi sui tetti delle case dove nidificano. Una volta caduti a terra e impossibilitati a spiccare il volo, sono inesorabilmente destinati ad una lenta, crudele morte certa.

Il WWF rinnova la richiesta alla Regione di “provvedere celermente ad attuare ed applicare quanto già previsto all’articolo 6 della legge regionale n. 33 del 1997 sull’istituzione dei Centri provinciali per ‘il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile, la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà”.

“Nelle province dove operiamo, ossia Caltanissetta ed Enna, non esistono Centri Recupero Fauna autorizzati – rileva il Presidente nisseno del WWF – in quanto attualmente tali centri sono stati istituiti solo nelle province di Messina ed Agrigento, oltre al centro regionale di Ficuzza. Ma anche queste strutture sono ormai sature perché hanno ricoverato centinaia di animali. Nei prossimi giorni invieremo al Presidente della Regione Sicilia un dettagliato documento con proposte operative per affrontare questa vera e propria emergenza che durerà per tutta l’estate”.

Redazione