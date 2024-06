Si è conclusa ieri la due giorni di trekking sui Nebrodi nell’ambito del progetto “Nebrodi Ospitalità Diffusa”, con oltre 300 iscritti, entusiasti della proposta offerta. Grande soddisfazione da parte della rete dei Comuni coinvolti, a cominciare dal sindaco di Capri Leone (Messina), Bernardette Grasso.

“Dopo il successo delle attività dell’anno scorso, abbiamo inaugurato il 2024 con due appuntamenti di trekking puro, di grande interesse turistico e ambientale”, dichiara Bernardette Grasso.

Il primo si è svolto sabato scorso, con un trekking notturno lungo il percorso delle Tholos (antiche costruzioni di pietra a pianta circolare) concluso con lo spettacolo naturalistico del volo del gufo e l’osservazione delle stelle con telescopio. Ieri, invece, è stato il turno del trekking diurno, che ha condotto i partecipanti fino alle cascate del Catafurco. Degli oltre 300 iscritti, molti erano turisti che hanno alloggiato nelle strutture del progetto Nebrodi Albergo Diffuso, ovvero ex immobili in disuso, ristrutturati e immessi in un circuito di promozione internazionale.

“Le novità, tuttavia, non si fermano qui – continua la sindaca di Capri Leone – . Abbiamo in programma eventi legati al mondo equestre, al cicloturismo, e agli educational tour di settembre, che offriranno agli operatori locali l’opportunità di collaborare con esperti internazionali del settore turistico ricettivo, per creare nuove opportunità di business, a vantaggio dell’economia nostrana. A tal proposito non posso non menzionare il successo dell’iniziativa ‘Nebrodi Real Estate’, un progetto di marketing territoriale mirato ad attrarre nuovi investitori esteri, interessati all’acquisto e alla ristrutturazione degli immobili da riqualificare. Con successo, ne abbiamo presentato contenuti e modalità anche durante la fiera di Londra ‘A Place in the Sun’ a maggio. Replicheremo in Svezia il prossimo autunno, ma non mancano richieste di collaborazione anche dai mercati asiatici”.

“Con determinazione – conclude il primo cittadino di Capri Leone – il progetto di Ospitalità Diffusa sta sviluppando il suo potenziale, raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati: promuovere il territorio, attrarre turisti e investitori, favorire lo scambio di esperienze internazionali, rivitalizzare i borghi mediante la valorizzazione del patrimonio territoriale e migliorare gli indici demografici e socio-economici del comprensorio nebroideo. Di certo non ci fermeremo qui”.

Redazione