Caterina Chinnici approda al Parlamento europeo per Forza Italia, al posto di Edy Tamajo. Nonostante le 121 mila preferenze incassate alle ultime Europee, l’assessore siciliano rinuncia al seggio e lo cede alla prima dei non eletti, appunto Chinnici.

A dirlo è il segretario di FI, Antonio Tajani, in una conferenza stampa insieme al governatore siciliano, Renato Schifani.

“Prima di tutto voglio ringraziare gli oltre 121 mila elettori che mi hanno dato un successo straordinario e personale. Nei prossimi giorni formalizzerò le mie dimissioni dalla carica di eurodeputato per dare spazio a Caterina Chinnici, che rappresenta un simbolo per la nostra terra, un’icona e rappresenta la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Sono contento e con gioia e grande entusiasmo le do spazio, convinto che sarà un ponte importante tra Bruxelles e la Sicilia”.

Così Edy Tamajo, assessore alla Regione siciliana che ha deciso di rinunciare al seggio di eurodeputato a favore di Caterina Chinnici. Tamajo l’ha detto in una conferenza organizzato nella sede del partito a Roma.

“Io continuerò a lavorare in Sicilia, una terra che amo profondamente e più di qualche volta ti contatterò – ha aggiunto riferendosi a Chinnici seduta vicina – per cercare di portare in Europa qualche istanza legata alla nostra terra e cercando di creare sinergie. Per quanto mi riguarda, io sono un uomo di partito che crede nel progetto di Forza Italia”.

Nella foto: Caterina Chinnici, nuovo parlamentare europeo di Forza Italia

Ansa