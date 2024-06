Parte da Catania la prima edizione del Premio internazionale “Lympha, Raffaella Mandarano” per l’impresa femminile giovane. E non poteva che essere destinato alle aspiranti imprenditrici dall’età compresa tra i 18 e i 30 anni, l’award che commemora la manager innovativa scomparsa prematuramente lo scorso gennaio. Raffaella Mandarano era una donna di riconosciuta capacità e sensibilità ambientale e sociale, e durante la sua carriera ha portato avanti iniziative culturali e tecnologiche di alto livello.

Chi vincerà il Premio Lympha presentato stamattina nella sala S.Agata del Palazzo della Cultura, si assicurerà un percorso completo e d’eccellenza per creare la propria attività, per un valore di circa 5 mila euro.

Il premio prevede un percorso, della durata di quattro mesi, di incubazione-accelerazione personalizzato sulle esigenze della vincitrice da attivare in presenza in Sicilia o in Calabria, usufruendo di spazi in coworking, oppure parzialmente o totalmente on line. La partecipazione è gratuita e sia il form d’iscrizione che il bando con scadenza 14 luglio, è accessibile al sito www.associazionemandarano.org

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Catania il 3 ottobre 2024. Ad insindacabile decisione della giuria potrà essere assegnato un premio speciale al progetto più in linea con le idee di Raffaella Mandarano. Le idee imprenditoriali che potranno concorrere riguarderanno temi urgenti e a lei cari sin dai tempi della sua laurea in Ingegneria idraulica, e cioè i cambiamenti climatici e la tutela delle risorse idriche ed ambientali, le energie rinnovabili, il digitale e l’ intelligenza artificiale, la ricerca scientifica e la prevenzione medica, gli impatti sociali.

La prima edizione del premio è patrocinata dal Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura (DICAR UniCT), da Confindustria Catania, dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, dall’Istituto clinico Humanitas, e vede come partner l’azienda PROTEO fondata da Raffaella Mandarano, il consorzio Etna Hitech, l’Harmonic Innovation Hub di Catanzaro (Entopan), la società Farmitalia e la GreenWave di Modena. Il nome del premio richiama la dea delle fonti e dell’acqua alla quale nell’antichità ci si rivolgeva per mantenere la preziosissima risorsa idrica e preservare l’agricoltura.

Alla presentazione hanno partecipato l’ingegnere Giuseppe Patti, marito di Mandarano e managing director di PROTEO Control Technologies che insieme a Cristina Mandarano, sorella dell’imprenditrice alla cui memoria viene dedicato il Premio Lympha, ha fortemente voluto l’associazione che proporrà altre iniziative, anche di tipo culturale nonché di prevenzione del cancro e di patologie femminili, oltre all’award internazionale; è intervenuto Emanuele Spampinato, presidente di EHT, di cui Raffaella Mandarano è stata tra i fondatori e presidente del consiglio di amministrazione.

“Per realizzare un sogno imprenditoriale non basta una buona idea, ma serve un’ ottima conoscenza del contesto prescelto, delle dinamiche e del mercato, e un ecosistema favorevole all’innovazione. Raffaella era certa che le donne possano raggiungere risultati di grande rilievo con fermezza, preparazione e un alto valore etico e creativo. Non esiste gap che non possa essere colmato. Ecco perché questo premio è pensato per le giovani – ha detto Giuseppe Patti- Ci aspettiamo adesioni da ogni parte d’Italia, e perché no, anche dall’estero, visto che il bando sarà veicolato anche a San Francisco attraverso Innovit. In un angolo del nostro cuore speriamo che tante adesioni arrivino da Catania, dalla Sicilia e in generale da tutto il Meridione, cioè da quelle aree dove è forte la tendenza ad investire altrove le proprie competenze. Vincerà l’idea migliore sia in termini di qualità che di realizzabilità”.

La vincitrice godrà di formazione e workshop, di una mentorship individuale dedicata, di partecipazioni a eventi e conferenze di networking, e di sessioni mirate per accedere ai fondi per avviare l’impresa. L’Harmonic Innovation Hub in cui si svilupperà la nuova startup è un vero e proprio “luogo del futuro”.

Della giuria del Premio Lympha, presieduta da Giuseppe Patti, fanno parte: Sabrina Ravalli, talent acquisition manager, Emanuele Spampinato, presidente EHT e direttore operativo Harmonic Innovation Group, Grazia Rendo, vice presidente Women’s Entrepreneurship Platform, Francesco Caruso, direttore del Cancer Centre Humanitas, Josephine Pace di Alpha Green Solutions, Fabio Scaccia, amministratore unico Farmitalia.

Secondo Emanuele Spampinato “essere un imprenditore al Sud Italia non è mai stato facile. Raffaella Mandarano ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’innovazione catanese e non solo, e come tanti ha dovuto affrontare ostacoli come la scarsità di capitali e l’ambiente burocratico poco favorevole. Tuttavia, la sua determinazione e la sua capacità di adattamento l’hanno portata al successo. Rimarrà sempre un esempio di dedizione, passione e visione. Il suo contributo al mondo dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico continuerà a ispirare tutti noi e le future generazioni di imprenditori, anche grazie all’associazione a lei intitolata e all’istituzione di questo importante premio che siamo onorati di poter sostenere”.

Per informazioni è possibile scrivere a info@associazionemandarano.org

