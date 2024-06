Dopo ventun anni dalla scadenza dello strumento urbanistico – prima denominato Piano regolatore generale (Prg), oggi Piano urbanistico generale (Pug) – , l’avvicendamento di tre sindaci e un numero imprecisato di assessori e consiglieri comunali, il Comune di Belpasso (Catania) attraverso il proprio sito internet e il sindaco Carlo Caputo attraverso i Social, “avvisano” i cittadini di avere avviato il procedimento di formazione del Pug, e li invitano “ad avanzare proposte e a formulare suggerimenti” che dovranno pervenire “entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso”.

Responsabile del Procedimento del PUG è l’ing. Sebastiano Salvatore Leonardi, l’amministratore che ha firmato l’atto è l’assessore all’Urbanistica Valentina Reitano (che, secondo quanto scrive il sindaco, seguirà l’attività del Piano).

Le proposte dovranno essere presentate attraverso un apposito questionario (scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l’Ufficio del Piano del Comune di Belpasso, avente sede c/ Centro COM – in via C. Magri – presentazione di contributi liberi) e potranno pervenire tramite mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it, oppure tramite deposito brevi mano all’Ufficio protocollo del Comune sito in piazza Municipio, 9, 95032 Belpasso.

“Si fa presente – scrive l’Amministrazione comunale – che le eventuali proposte e i suggerimenti già presentati dai cittadini nel corso della passata procedura di revisione del Piano Regolatore Generale dovranno, se ritenuto, essere ripresentate al fine della elaborazione del Documento Preliminare del PUG, per la valutazione della compatibilità con gli obiettivi del PUG e con la normativa vigente in materia di pianificazione”.

Il Responsabile del procedimento di Pug istituisce inoltre “l’organizzazione del FORUM PARTECIPATIVO, riservato ai soggetti indicati dalla norma come ‘aventi specifiche competenze e responsabilità’ in ordine alla formazione del Piano, e il WORKSHOP riservato alle altre realtà associative”.

“Il calendario degli incontri – si legge – sarà comunicato sul sito del Comune di Belpasso nelle pagine appositamente dedicate al PUG”.

“Nel percorso di pianificazione del territorio – scrive il sindaco Caputo nel suo profilo Facebook – il coinvolgimento della comunità diventa indispensabile già dalle fasi iniziali, nella consapevolezza che il contributo della società civile è fondamentale per centrare l’obiettivo d’avere una Belpasso che risponda alle esigenze di tutti gli abitanti e ovviamente più eco-sostenibile”.

Caputo invita ”i cittadini, le associazioni e chi lo ritenesse opportuno, a partecipare attivamente inviandoci il questionario in allegato all’avviso”.

Nella foto: Belpasso (Catania) vista dall’alto

Redazione